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Ученые объяснили, какая связь между кофе и распространенным видом рака

13 января 2021, 03:50
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Оказывается, между популярным напитком и распространенным видом онкологических заболеваний есть прямая взаимосвязь.

Кофе
Какая связь между кофе и распространенным видом рака / УНИАН

Выпивание нескольких чашек кофе каждый день имеет в определенных случаях снижает риском развития рака простаты. Как сообщает специализированный портал Medicalxpress, к такому выводу пришла группа китайских ученых.

Результаты экспериментов показывают, что каждая дополнительная ежедневная чашка снижает относительный риск примерно на процент. Согласно статистике, рак простаты является вторым по распространенности видом рака и шестой по значимости причиной смерти от рака у мужчин.

Употребление кофе связано с более низким относительным риском рака печени, кишечника и груди, но пока нет убедительных доказательств его потенциальной роли в снижении риска рака простаты. Чтобы лучше понять проблему, исследователи просмотрели исследовательские базы данных для соответствующих исследований, которые были опубликованы до сентября 2020 года.

В то же время, ученые отмечают, что кофе улучшает метаболизм глюкозы, оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие и влияет на уровень половых гормонов, все из которых могут влиять на возникновение, развитие и прогрессирование рака простаты.

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Напомним, ранее сообщалось:

здоровье Рак онкология кофе
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