Ученые отыскали устойчивый к антителам штамм коронавируса

Ученые отыскали новый штамм коронавируса / Reuters

Ученые из техасского университета A&M определили новый вариант коронавируса SARS-CoV-2 BV-1, который оказался неуязвимым к некоторым нейтрализующим антителам, способным бороться с другими варианты инфекции. Об этом говорится в пресс-релизе, который был опубликован на сайте MedicalXpress.

По словам исследователей, штамм сочетает в себе генетические маркеры, связанные с быстрым распространением, более тяжелым заболеванием и высокой устойчивостью к иммунной системе человека.

На данный момент BV-1 был найден только в образце слюны студента с симптомами легкого простудного заболевания. А других случаев заражения не выявлено. Кроме того, положительные результаты тестов на вирус специалисты получили 5 марта и 25 марта. Это указывает на гораздо более продолжительную инфекцию, чем обычно это происходит у пациентов в возрасте 18-24 лет. Третий образец слюны, который был получен 9 апреля, оказался отрицательным и не содержал никаких признаков вируса.

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