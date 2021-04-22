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Ученые отыскали устойчивый к антителам штамм коронавируса

22 апреля 2021, 03:12
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Ученые из техасского университета говорят, что новый штамм сочетает в себе генетические маркеры, которые связаны с быстрым распространением.

Штамм
Ученые отыскали новый штамм коронавируса / Reuters

Ученые из техасского университета A&M определили новый вариант коронавируса SARS-CoV-2 BV-1, который оказался неуязвимым к некоторым нейтрализующим антителам, способным бороться с другими варианты инфекции. Об этом говорится в пресс-релизе, который был опубликован на сайте MedicalXpress.

По словам исследователей, штамм сочетает в себе генетические маркеры, связанные с быстрым распространением, более тяжелым заболеванием и высокой устойчивостью к иммунной системе человека.

На данный момент BV-1 был найден только в образце слюны студента с симптомами легкого простудного заболевания. А других случаев заражения не выявлено. Кроме того, положительные результаты тестов на вирус специалисты получили 5 марта и 25 марта. Это указывает на гораздо более продолжительную инфекцию, чем обычно это происходит у пациентов в возрасте 18-24 лет. Третий образец слюны, который был получен 9 апреля, оказался отрицательным и не содержал никаких признаков вируса.

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Британский вирус-"мутант" - о чем ранее сообщалось:

  • 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы.
  • Мутировавший COVID-19 связали с неким пациентом из Кента. Считается, что это первый случай появления в мире нового штамма коронавируса.
  • Ученые утверждают, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, но пока они не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей смертности.
  • Издание The Sun сообщило, что британский вирус-"мутант" орудовал в Бразилии еще 8 месяцев назад.
коронавирус штамм COVID-19
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