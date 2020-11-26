Ученые озвучили причину высокой смертности от гриппа

По словам исследователей, главной угрозой во время гриппа являются осложнения в виде пневмонии.
Одной из главных причин катастрофически большого количества смертей от гриппа является риск бактериальной пневмонии.
Как пишет MedicalХpress, ученые из Каролинского института пришли к выводу, что важную роль в этом играют суперинфекции, а именно пневмококки. Грипп вызывается вирусом, но наиболее частой причиной смерти является вторичная бактериальная пневмония, а не сам вирус как таковой. Перенесенный ранее грипп повышает чувствительность к пневмококковым инфекциям.
Исследователи с помощью животной модели определили вызванные гриппом изменения в нижних дыхательных путях, которые влияют на рост пневмококков в легких.
Читайте такжеПрививка от гриппа способна защитить и от COVID-19 - ученые
Различные питательные вещества и антиоксиданты во время гриппа просачиваются из крови в легкие, создавая там благоприятную среду для роста бактерий. Пневмококки адаптируются к воспалению, увеличивая производство протеазы HtrA, которая позволяет им "захватить" нижние дыхательные пути.
Понимание этого механизма дает возможность для поиска новых методов лечения двойных инфекций. Один из вариантов – использование ингибиторов протеазы HtrA.
Ученые предполагают, что воспалительные процессы в легких, вызванные коронавирусом, тоже могут способствовать развитию бактериальных инфекций.
Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:
- Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
- ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
- Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.