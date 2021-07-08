Ученые перечислили новые признаки ухудшения действия вакцин против COVID-19 / Униан

Рост числа случаев заражения штаммом "Дельта" коронавируса COVID-19 в Израиле, где большинство населения получило вакцину Pfizer/BioNTech, по всей видимости, говорит о том, что вакцины становятся гораздо менее эффективными в борьбе с легкими формами коронавируса. Об этом сообщает сайт MedicalXpress.

По словам Рана Балисера (Ran Balicer), на данный момент еще слишком рано говорить об ухудшении эффективности вакцин против индийского штамма, который появился в апреле нынешнего года и с тех пор быстро распространился по всему миру. Кроме того, полностью не ясно, какие именно группы населения больше всего подвержены заражению "Дельта"-вариантом коронавируса SARS-CoV-2.

Как говорят медики, Израиль стал страной, где вакцинирование населения шло быстрее всего, в результате передача вируса снизилась до пяти случаев в сутки. Однако в последние дни число выявленных заражений выросло до 300 случаев из-за распространения "Дельта"-варианта. Около половины заболевших приходится на детей, а другая половина — на вакцинированных взрослых. Последнее следовало ожидать, поскольку доля привитого взрослого населения достигает 85%, Однако, некоторые специалисты предполагают, что число новых заражений выйдет скоро за пределы ожидаемого.

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Напомним, ранее в США в штате Мичиган во сне умер 13-летний ребенок, который за несколько дней до этого получил вторую дозу вакцины Pfizer против COVID-19.

Джейкоб Клиник после прививки почувствовал общие поствакцинальные симптомы — усталость, жар и боль в животе.

Специалист по связям с общественностью целевой группы CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) по вакцинации против COVID-19 Марта Шаран заявила, что на данный момент инцидент расследуется. По ее словам, пока расследование не будет завершено, называть конкретную причину смерти преждевременно.