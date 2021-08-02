Ученые поведали, на какие болезни жалуются люди среднего возраста

Какие проблемы со здоровьем у людей среднего возраста / Reuters

Ученые пришли к выводу о том, что примерно каждый третий человек среднего возраста имеет многочисленные хронические проблемы со здоровьем, пишет ВВС.

Ученые периодически отслеживают жизни примерно 17 тысяч людей, родившихся в течение одной недели в 1970 году в Англии, Шотландии и Уэльсе, об этом свидетельствуют результаты британского исследования, посвященного наблюдению за развитием человека с момента рождения.

Около 8000 из них опросили для исследования Университетского колледжа Лондона, результаты которого опубликованы в журнале BMC Public Health.

34% участников в возрасте 46-48 лет имеют две или более хронические проблемы со здоровьем, например высокое кровяное давление и психические расстройства.

Чаще всего обнаруживают следующие проблемы:

чрезмерное употребление алкоголя - 26%

хронические проблемы со спиной - 21%

психические расстройства - 19%

высокое кровяное давление - 16%

Ученые также зафиксировали артрит, диабет 2 типа и астму.

Реклама

Руководитель исследования, доктор Давид Гондек отметил, что был удивлен и обеспокоен большим количеством молодых людей, которые уже имеют проблемы со здоровьем:

"Многие после 45 лет уже страдают от многих хронических психических и физических болезней", - отметил он.

"Это не лучшая перспектива для населения, оно стареет. Можно ожидать, что люди будут жить дольше, но иметь плохое здоровье".