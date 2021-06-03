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Ученые предупреждают: через секс можно заразиться этим желудочным заболеванием

3 июня 2021, 14:35

В ходе исследования команда намеревалась понять, может ли инфекция передаваться половым путем.

Секс
Она может вызвать рвоту и диарею и может представлять дополнительный риск для людей с сопутствующими заболеваниями / Flickr / Hashmi Mart

Любой, кто испытал пищевое отравление, знает, насколько оно неприятно, и теперь новое исследование показало, что распространенные бактерии, вызывающие заболевание, также могут быть инфекциями, которые передаются половым мутем (ИППП).

Исследователи из Университета Оклахомы обнаружили, что инфекция Campylobacter, самая распространенная болезнь пищевого происхождения в западном мире, также может передаваться половым путем, пишет The Daily Mail.

Хотя инфекция кампилобактером редко бывает серьезной, она может вызвать рвоту и диарею и может представлять дополнительный риск для людей с сопутствующими заболеваниями.

Основываясь на результатах, команда призывает врачей поговорить со своими пациентами о рисках, связанных с половым контактом на фоне пищевого отравления.

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В ходе исследования команда намеревалась понять, может ли инфекция Campylobacter передаваться половым путем.

Катрин Кун, руководившая исследованием, сказала: "Это исследование важно для общественного здравоохранения и для врачей, когда они говорят со своими пациентами о рисках, связанных с половым контактом. Хотя инфекция Campylobacter обычно не является серьезным заболеванием, она вызывает диарею, которая может привести к тому, что люди пропускают работу, теряют продуктивность или, возможно, теряют работу. Это создает дополнительный риск для людей с сопутствующими заболеваниями".

Инфекции Campylobacter обычно возникают, когда люди едят сырую курицу, пьют непастеризованное молоко или употребляют воду, загрязненную фекалиями инфицированных животных.

Однако эти методы передачи не учитывают все случаи инфекции, что заставляет исследователей сомневаться в том, может ли она передаваться другими путями.

В исследовании команда сосредоточилась на мужчинах, имеющих половые контакты с мужчинами, после вспышки инфекции Campylobacter в Северной Европе среди этой группы.

Их анализ показал, что уровень заражения Campylobacter был в 14 раз выше у мужчин, практикующих секс с мужчинами, чем у контрольных субъектов.

В исследовании для сравнения использовались две другие бактерии - сальмонелла, которая в основном распространяется через инфицированные продукты, и шигелла, которая может передаваться через пищу или половым путем.

В то время как сальмонелла имеет высокую инфекционную дозу, то есть люди должны проглотить большое количество, прежде чем заболеть, и Shigella, и Campylobacter имеют низкие инфекционные дозы, что облегчает передачу.

"Это дополнительная причина, по которой мы считаем, что Campylobacter может передаваться половым путем, как шигелла, - потому что люди могут заразиться, когда присутствует лишь небольшое количество бактерий", - сказал доктор Кун.

Команда считает, что инфекции Campylobacter, вероятно, гораздо более распространены, чем показывают цифры, и только один из 20 инфицированных людей обращается за медицинской помощью.

Хотя для большинства людей инфекция обычно не представляет серьезной опасности, у людей с такими иммунными заболеваниями, как артрит, она может вызвать серьезные осложнения.

Доктор Кун добавил: "Это интересное время, потому что COVID-19 заставил людей больше осознавать важность мониторинга инфекционных заболеваний в целом, а не только во время пандемии. Есть много инфекций, подобных той, что вызывается Campylobacter, от которых люди заболевают. Важно, чтобы мы обращали внимание на тот факт, что эти болезни существуют, и что мы продолжаем проводить исследования их эффектов и способов передачи", - говорит он.

здоровье
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