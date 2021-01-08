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Ученые придумали новый метод борьбы с раком

8 января 2021, 04:58
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Американские специалисты закончили долгое исследование в рамках борьбы с онкологическими заболеваниями.

Онкология
Ученые придумали новый метод борьбы с раком/ УНИАН

Американские ученые нашли новый способ, который поможет вылечить агрессивную форму рака легких у пациентов с мутацией в генах KRAS и LKB1.

Как сообщает портал Science Daily, исследователи пришли к выводу ‒ пациенты с опухолью, в которой произошла мутация этих двух генов, имеют плохие результаты анализов, а организм не поддается иммунотерапии.

Для того, чтобы определить нарушения в метаболизме раковых клеток, к которым приводят мутации KRAS и LKB1, исследователи сравнили модели мышей с немелкоклеточным раком легких с мутациями KRAS и LKB1 и грызунов с раком, но без мутаций, а также здоровых мышей.

Полученная в результате экспериментов информация помогла ученым утверждать ‒ фермент GFPT2, который подавляет рост опухоли в случае сразу двух мутаций KRAS и LKB1. По мнению экспертов, такой результат свидетельствует о перспективности GFPT2 в качестве терапевтической мишени.

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