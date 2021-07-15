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Ученые раскрыли механизм старения. Но его можно "притормозить"

15 июля 2021, 16:45

Альтернатива для учета возраста, основанную на нашей иммунной системе.

Долголетие_руки_старение_здоровье
Каждый год календарь сообщает нам, что мы на год старше / Pixabay

Мы думаем о возрасте с точки зрения земных лет, о том, сколько раз наша планета обошла вокруг Солнца.

Но это не значит, что все мы стареем одинаково. Другие системы, такие как метаболический возраст, пытаются учесть эти различия, основывая "возраст" на расчетах, в которых используются измерения, которые мы можем количественно оценить на индивидуальной основе - в случае метаболического возраста этот показатель - это наша базовая скорость метаболизма (или BMR).

Новое исследование, проведенное учеными из Медицинской школы Стэнфордского университета и Института Бакка по исследованию старения, представляет еще одну альтернативу для учета возраста, основанную на нашей иммунной системе.

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"Каждый год календарь сообщает нам, что мы на год старше", - сказал Дэвид Фурман, доктор философии, старший автор исследования. "Но не все люди биологически стареют с одинаковой скоростью". Он объясняет разницу в том, как мы стареем, хотя бы частично, тем, как наша иммунная функция изменяется (снижается) со временем.

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Понимание "часов" иммунной системы

Чтобы понять часы иммунной системы, которые обнаружили исследователи, мы должны начать с разговора о связи между воспалением и иммунным ответом. Хотя воспаление может показаться плохим, нормальное (острое, а не хроническое) воспаление на самом деле является важным механизмом, используемым нашими клетками во время здорового иммунного ответа.

И механизмы, которые контролируют воспаление, являются ключевой частью того, что исследователи измерили в этом исследовании.

Фурман также является директором Stanford 1000 Immunomes Project, "крупнейшего в мире лонгитюдного популяционного исследования иммунологии и старения". Это данные этого проекта, в сочетании с некоторыми другими и с использованием метода глубокого обучения, из которых родился iAge, "часы" иммунной системы, или воспалительные часы старения, которые они разработали.

В период с 2009 по 2016 год были взяты образцы крови чуть более 1000 человек всех возрастов (самому младшему было 8 лет, самому старшему - 96). Затем эти образцы были тщательно протестированы, включая изучение уровней цитокинов, которые, среди прочего, являются биомаркерами иммунного ответа.

Именно 50 из этих цитокинов, иммунных сигнальных белков, которые исследователи обнаружили, являются сильнейшим предиктором воспалительного возраста (ключевой частью их расчетов для иммунных часов).

В частности, они обнаружили, что хемокин CXCL9, связанный со здоровьем сердца, внес наибольший вклад в iAge.

Как вы можете поддерживать свою иммунную систему сейчас и с возрастом

Будь то молодой или старый, укрепление вашей защиты (то есть врожденной и адаптивной иммунной системы) может быть приоритетом. От развития и функционирования иммунных клеток до повышения иммунной устойчивости по мере старения - выбор здорового образа жизни и целевые подходы, такие как научно обоснованные добавки, могут укрепить естественные защитные механизмы нашего организма.

Четыре важнейших образа жизни, которые вы можете сделать для поддержки иммунной функции, на самом деле кажутся незначительными, когда дело доходит до этого: достаточно спать, находить время для ежедневных движений тела, управлять уровнем стресса и, конечно же, мыть руки.

Эти первые три факта имеют важные преимущества, помимо иммунного здоровья. На кухне продукты, богатые цинком, продукты, богатые витамином С, и продукты, богатые кверцетином, - ваши друзья в укреплении иммунной системы.

здоровье
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