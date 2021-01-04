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Ученые раскрыли секрет новой "зеленой" Средиземноморской диеты

4 января 2021, 23:14

И она может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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И она может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний / 1zoom.ru

"Зеленая" средиземноморская диета может быть для вас даже более здоровой, чем традиционная средиземноморская диета.

Это согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Heart.

Исследователи заявили, что они обнаружили, что у людей, которые потребляли больше растительных белков и меньше красного мяса и птицы, улучшались сердечно-сосудистые и метаболические эффекты.

Авторы исследования заявили в пресс-релизе, что их результаты предполагают дальнейшее ограничение потребления мяса, в то время как увеличение потребления растительной, богатой белком пищи может еще больше улучшить кардиометаболическое состояние.

И она может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, помимо известных положительных эффектов традиционной средиземноморской диеты.

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Результаты показывают хорошие перспективы

Через 6 месяцев диета превзошла два других диетических плана по сопутствующей пользе для здоровья.

Участники любого типа средиземноморской диеты потеряли больше веса. Группа зеленых медиков потеряла в общей сложности 6,2 килограмма, группа традиционной средиземноморской диеты - 5,4 килограмма, а группа здоровой диеты - 1,5 килограмма.

Окружность талии сократилась в среднем на 8,6 сантиметра у тех, кто придерживается зеленой медико-санитарной диеты, по сравнению с 6,8 сантиметром у тех, кто придерживается средиземноморской диеты и на 4,3 сантиметра у тех, кто придерживается здоровой диеты.

В группе зеленых также наблюдалось наибольшее снижение уровня холестерина ЛПНП (плохого) - почти на 4 процента.

Эквивалентные цифры составили почти 1 процент для тех, кто придерживается средиземноморской диеты, и даже меньше, чем для тех, кто придерживается здоровой диеты.

Участники, соблюдающие средиземноморскую диету, также получили дополнительную пользу для здоровья, включая снижение диастолического артериального давления, резистентность к инсулину и важный маркер воспаления, С-реактивный белок, который играет важную роль в укреплении артерий.

Отношение ЛПВП (хорошего) холестерина к ЛПНП (плохому) холестерину также увеличилось.

Средиземноморская диета уже известна своим потенциалом снижения риска сердечных заболеваний, а также инсульта, диабета, ожирения и некоторых видов рака.

Но почему?

Все сводится к полифенолам, содержащимся в растительном веществе.

Энди Де Сантис, диетолог со степенью магистра в области общественного здравоохранения, сказал: "Полифенолы широко известны своими мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, и недавние исследования показывают, что они также могут оказывать" пребиотическое "действие на наш кишечник, в результате чего они служат источником питания для наших здоровых кишечных бактерий ".

"Другими словами, вы хотите, чтобы в вашем рационе было много продуктов, содержащих полифенолы", - сказал он Healthline.

Эксперты говорят, что вы также можете изменить методы потребления белка.

"Традиционная средиземноморская диета делает упор на рыбу и морепродукты как на основные источники животного белка, при этом меньшая роль отводится птице, яйцам и молочным продуктам, и еще меньшая роль отводится красному мясу", - сказал Де Сантис.

"Зеленая диета, похоже, полностью исключает красное мясо и поощряет другие источники животного белка, а также растительные белки, лежащие в основе диеты (орехи, семена, бобовые), - сказал он.

"Это включает переработанное красное мясо, такое как салями, колбаса, хот-доги и т. д., которые являются видами красного мяса, которые чаще всего связаны с негативными последствиями для здоровья из-за высокого уровня натрия, консервантов и содержания в них насыщенных жиров", - Де Сантис сказал.

Кристин Киркпатрик, магистр медицины, лицензированный диетолог говорит, что первоначальная версия позволяет есть курицу и рыбу, в то время как эта соответствует традиционным компонентам средиземноморской диеты, но при этом выбран более строгий вегетарианский подход", - сказала она Healthline.

Стремление к растительным белкам

"Диверсификация потребления белка - одна из самых действенных вещей, которые человек может сделать для улучшения своего здоровья", - сказал Де Сантис.

"Основные источники растительного белка, такие как бобовые, орехи, семена и продукты на основе сои, обладают уникальными преимуществами, которых просто нет в продуктах животного происхождения", - добавил он.

"Люди - те, кто потребляет больше орехов, семян и бобовых, получают от этого серьезные преимущества для здоровья благодаря полезным жирам, пищевым волокнам, антиоксидантам и широкому спектру витаминов/минералов ", - сказал Де Сантис.

"При этом никто не говорит, что нужно отказаться от всего животного белка, чтобы быть здоровым", - отметил он. "Однако вам следует подумать о балансе между потреблением растительного и животного белка на протяжении всей жизни", - полагает медик.

Мясо полезно для здоровья?

"Для большинства людей здесь необходимо проделать некоторую работу по уравновешиванию", - сказал Де Сантис. "Но животный белок, помимо того, что он широко используется, также имеет питательную ценность, особенно в отношении содержания в нем железа, белка и B12".

"В частности, рыба, богатая неуловимым витамином D и омега-3, является очень полезной пищей", - добавил он.

Что вам следует есть?

Киркпатрик сказала, что говорит своим клиентам, чтобы они "не переусердствовали с едой".

При этом есть несколько способов ежедневно увеличивать количество полифенолов и растительных белков.

Де Сантис сказал, что приправы, фрукты, овощи, бобовые, орехи, семена, чай, вино и цельнозерновые, такие как пшеница и рожь, содержат полифенолы, связанные с положительным влиянием на сердечно-сосудистую систему и метаболизм, обнаруженные в исследовании.

Киркпатрик сказала, что рекомендует людям употреблять больше цельной сои, такой как темпе и тофу, а также фасоли и чечевицы, пищевых дрожжей, орехов и спирулины (насыщенные питательными веществами, нетоксичные сине-зеленые водоросли).

"Нам действительно нужны эти продукты, поскольку белок является важным компонентом хорошего здоровья, включая поддержание мышц, обеспечение источника энергии и поддержание строительных блоков всех клеток", - сказала она.

Киркпатрик сказал, что примеры еды включают тарелку хумуса, лаваша из цельной пшеницы и фалафеля, пасты на основе бобов с веганским песто или базовым томатным соусом или тахини с жареными овощами и киноа.

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