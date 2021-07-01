Ученые раскрыли секрет того, как люди умирают от разбитого сердца

В настоящее время не существует способов предотвращения повторного приступа синдрома. / Pixabay

Ученые выяснили, почему люди иногда умирают от разбитого сердца после горя или разрыва отношений.

Они обнаружили, что стрессовые жизненные события повышают уровень двух молекул в клетках сердца, которые играют решающую роль в развитии кардиомиопатии такоцубо - или "синдрома разбитого сердца".

Этот прорыв, сделанный Имперским колледжем Лондона, открывает путь к новым вариантам лечения, которые могут предотвратить смерть в будущем, пишет The Daily Mail.

Синдром возникает, когда сердечная мышца внезапно ослабляется, а левая камера сердца меняет форму. Ученые были озадачены биологическими триггерами синдрома такоцубо. Но теперь они связали его с микроРНК -16 и -26a, которые регулируют, как гены декодируются и активируются во время стрессовых периодов.

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Эти молекулы связаны с депрессией, тревогой и стрессом, что позволяет предположить, что длительный стресс, за которым следует драматический шок, может вызвать синдром. Исследование было опубликовано в журнале Cardiovascular Research.

Симптомы часто напоминают симптомы сердечного приступа, что приводит к боли в груди, одышке и может вызвать остановку сердечных сокращений.

Состояние, которое было впервые выявлено в Японии в 1990 году, ежегодно поражает около 2500 человек в Великобритании, в основном женщин в постменопаузе. Ведущий автор, профессор Сиан Хардинг из Имперского колледжа Лондона, сказала: "Синдром Такоцубо - серьезное заболевание, но до сих пор то, как это происходит, оставалось загадкой.

"Мы не понимаем, почему некоторые люди так реагируют на внезапный эмоциональный шок, а многие - нет.

"Это исследование подтверждает, что предшествующий стресс и связанные с ним микроРНК могут предрасполагать человека к развитию синдрома такоцубо в ситуациях будущего стресса. Стресс проявляется во многих формах, и нам необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять эти процессы хронического стресса".

Профессор Метин Авкиран, младший медицинский директор British Heart Foundation, сказал: "Синдром Такоцубо - это внезапное и потенциально катастрофическое заболевание сердца, но наши знания о его причинах остаются ограниченными.

Поэтому жизненно важно, чтобы мы больше узнали об этом запущенном состоянии и разработали новые способы его предотвращения и лечения.

Это исследование - не только важный шаг к лучшему пониманию этой загадочной болезни, но и может предоставить новые способы выявления и лечения тех, кто подвержен риску такоцубо.

"Теперь нам необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, могут ли препараты, блокирующие эти микроРНК, стать ключом к предотвращению разбитых сердец".

В настоящее время не существует способов предотвращения повторного приступа синдрома.