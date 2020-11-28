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Ученые рассказали, чем опасна для мужчин нехватка цинка в теле

28 ноября 2020, 07:20

Оказывается, нехватка в цинке в теле мужчины приводит к серьезным проблемам в организме.

Цинк
Ученые рассказали, чем опасна для мужчин нехватка цинка в теле / Luxtopfit

Ученые считают, что для мужчин цинк ‒ "абсолютный сексуальный минерал", поскольку его нехватка или избыток влияет на потенцию, половое влечение и способность зачинать детей.

К такому выводу пришли исследователи из медицинской школы Уэйнского государственного университета (штат Мичиган, США). Они сообщают, что цинк помогает иммунной системе противостоять различным инфекциям, поддерживает здоровый рост и развитие клеток, а также способен обеспечить качественный сон. И именно поэтому цинк крайне важен для мужчин, поскольку поддерживает здоровье простаты, уровень тестостерона и либидо в общем.

"Этот минерал необходим для производства сперматозоидов. Фактически, каждая эякуляция может расходовать до 5 миллиграммов цинка – почти половину суточной нормы для мужчины", ‒ заявил один из ученых.

Все исследователи изучали влияние цинка на уровень тестостерона у мужчин в возрасте от 20 до 80 лет. Выяснилось, что у молодых, которые ограничивали потребление цинка в течение двадцати недель, наблюдалось снижение уровня тестостерона, в то время как у пожилых мужчин с дефицитом цинка, которые принимали добавки с цинком в течение шести месяцев, наблюдалось увеличение выработки тестостерона.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

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