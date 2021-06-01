Ученые рассказали, как многодетная семья влияет на здоровье их членов

В исследование были включены данные 1,36 миллиона мужчин и 1,32 миллиона женщин / Pixabay

По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), поражающие сердце и кровеносные сосуды, являются основной причиной смерти во всем мире.

Семейный анамнез и факторы образа жизни, такие как курение и нездоровое питание, являются хорошо известными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца и инсульт.

Помимо семейного анамнеза сердечно-сосудистых заболеваний, на которое в значительной степени влияет генетическая предрасположенность, есть также данные, показывающие, что структура семьи, особенно порядок рождения, но не размер семьи, может влиять на риск смерти из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

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Однако лишь несколько исследований изучали влияние структуры семьи на нефатальные сердечно-сосудистые события.

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Для всестороннего понимания влияния структуры семьи на риск сердечно-сосудистых заболеваний необходимо учитывать как фатальные, так и нефатальные сердечно-сосудистые события.

Крупное обсервационное исследование с участием людей в возрасте 30–58 лет в начале болезни показывает, что количество братьев и сестер и очередность рождения могут влиять на риск общих сердечно-сосудистых событий в течение 25-летнего периода наблюдения.

Это исследование провела группа исследователей под руководством профессора Питера Нильссона из Лундского университета в Швеции. Их выводы опубликованы в журнале BMJ Open.

Связь структуры семьи с сердечно-сосудистым риском

Чтобы получить информацию о структуре семьи, исследователи использовали надежный источник Шведского реестра поколений (MGR). Регистр включает записи о биологических родителях более 95% населения, родившихся после 1931 года и живших в 1961 году, что обеспечивает исключительно большой набор данных.

В исследование были включены данные 1,36 миллиона мужчин и 1,32 миллиона женщин в возрасте 30–58 лет в 1990 году. Они определили риск нефатальных и фатальных сердечно-сосудистых событий, а также общую смертность среди этих людей, используя данные из журналов регистрации смертей и выписок из больниц за период с 1990 по 2015 год.

Такие факторы, как социально-экономический статус, уровень образования, семейное положение и медицинские условия, такие как диабет, могут влиять на риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Команда скорректировала свой анализ, чтобы учесть влияние этих переменных и изолировать влияние структуры семьи на сердечно-сосудистые события.

Возможное влияние структуры семьи

Что касается размера семьи, мужчины и женщины, имевшие более одного брата и сестры, подвергались более низкому риску смерти, чем те, у которых не было братьев и сестер.

У мужчин с одним или двумя братьями и сестрами риск сердечно-сосудистых событий был ниже, чем у мужчин, у которых не было братьев и сестер, а у мужчин с четырьмя или более братьями и сестрами риск был выше.

Мужчины, имеющие трех или более братьев и сестер, также имели более высокий риск коронарных событий по сравнению с отсутствием братьев и сестер.

Аналогичным образом, по сравнению с женщинами, не имеющими братьев и сестер, женщины с тремя или более братьями и сестрами имели более высокий риск сердечно-сосудистых событий. Кроме того, женщины с двумя или более братьями и сестрами имели более высокий риск коронарных событий.

Что касается очередности рождения, то у первенцев был более низкий риск сердечно-сосудистых и коронарных событий, чем у тех, кто родился позже.

Напротив, у первенцев был более высокий риск общей смертности, чем у вторых братьев и сестер.

Исследователи отмечают, что "необходимы дополнительные исследования, чтобы понять связь между количеством братьев и сестер и их рангом с показателями здоровья".