Ученые рассказали, как наши дома ослабляют иммунитет

Дети по-прежнему подвергаются естественному воздействию микробов/Pixabay

Ученые считают, что идея о том, что чистота ваших детей может ослабить иммунную систему, является мифом.

В течение многих лет ученые предполагали, что рост заболеваемости сенной лихорадкой, астмой и пищевой аллергией среди молодежи может быть вызван ультрасигиеничностью современных домов.

Но теперь эксперты Университетского колледжа Лондона говорят, что это не так, и что не в этом виноваты чрезмерно стерильные поверхности и слишком частое мытье рук, пишет The Daily Mail.

Они настаивают на том, что дети по-прежнему подвергаются естественному воздействию микробов, которые заряжают их иммунную систему на будущее.

Обнимать близких и соприкасаться с грязью - это два важных способа, которыми молодые люди подвергаются воздействию бактерий и других микробов, которые тренируют организм бороться с паразитами.

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По оценкам благотворительной организации, более 40 процентов детей - или 4 миллиона человек - страдают по крайней мере от одной аллергии в Великобритании. Это число ежегодно увеличивается на пять процентов. В США более 50 миллионов американцев страдают от аллергии каждый год.

Некоторые ученые предположили, что виновата "гипотеза гигиены" - что современная стерильная жизнь ослабляет нашу иммунную систему.

Говорят, что без контакта с грязью и микробами в раннем возрасте иммунная система не научится контролировать свою реакцию на повседневных захватчиков, таких как пыль и пыльца.

Это может привести к неправильному срабатыванию в более позднем возрасте, что приведет к аллергии и другим заболеваниям.

Профессор Грэм Рук, микробиолог из UCL, сказал: "Организмы, которые населяют наш кишечник, кожу и дыхательные пути, также играют важную роль в поддержании нашего здоровья вплоть до старости.

"Итак, на протяжении всей жизни мы нуждаемся в контакте с этими полезными микроорганизмами, происходящими в основном от наших матерей, других членов семьи и окружающей среды.

"Но вот уже более 20 лет общественное мнение гласит, что гигиена рук и домашняя гигиена, которые необходимы для предотвращения воздействия болезнетворных патогенов, также блокируют воздействие полезных организмов".

Британцев на протяжении всей пандемии поощряли мыть руки и чаще использовать дезинфицирующее средство для рук, чтобы ограничить распространение Covid.

Но профессор Рук добавил: "Воздействие на наших матерей, членов семьи, окружающую среду и вакцины может обеспечить все необходимые нам микробиологические ресурсы.

"Эти воздействия не противоречат целенаправленной гигиене или очистке".

Тем не менее, есть ученые, которые считают, что современные чистящие средства способствуют необъяснимому росту аллергии.

Исследование японских экспертов, опубликованное в прошлом году в журнале Frontiers in Immunology, показало, что обычные отечественные продукты вызывают у мышей иммунные реакции, которые могут привести к аллергической реакции.

Им ввели в нос вместе с вакциной от гриппа, а через 24 часа были взяты образцы для измерения иммунного ответа.

В этом месте было обнаружено много Т-клеток - ключевых частей иммунной системы, - которые, по словам ученых, предполагали наличие аллергической реакции.

Несколько исследований показали, что выброс химикатов в воздух из чистящих средств может вызвать аллергию.

Allergy UK говорит: "Если у вас аллергия, постарайтесь выбирать чистящие средства, которые нетоксичны или имеют пониженное содержание агрессивных химикатов.

"Избегайте аэрозолей, которые наполняют воздух загрязняющими веществами, и старайтесь использовать чистящие средства, не требующие использования вредных химикатов".