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Ученые рассказали, как женщины могут определять среди мужчин любителей случайного секса

17 июля 2021, 00:51
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Исследователи опросили больше ста людей и определили у женщин есть способ определять среди множества мужчин фанатов легкого и быстрого секса.

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Женщины могут определять среди мужчин любителей случайного секса / Colibri Boutique Hotels / flickr.com

Женщины чаще всего способны точно определить, готов ли мужчина к одноразовому сексу или к серьезным отношениям. Об этом сообщает специализированное издание PsyPost.

К вышеуказанному выводу пришли австралийские ученые. Для этого достаточно даже просто взглянуть на фотографию.

Они опросили больше ста людей. Им нужно было ответить, насколько они открыты для случайных интимных связей. После этого их фотографии показали 65 добровольцам противоположного пола. Они должны были предсказать сексуальное поведение человека на снимке.

Женщины точно назвали участников исследования, которые предпочитают случайные связи. Мужчины не смогли показать такие же результаты, рассматривая фотографии представительниц противоположного пола.

Анализируя результаты, ученые пришли к выводу, что настроенных на секс без обязательств мужчин характеризует сильный подбородок, высокий и широкий лоб, большие глаза, более длинные лицо и нос, чем у остальных.

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Ученые говорят, что связь между чертами лица женщины и ее социосексуальным поведением пока выявить не удалось.

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Напомним, ранее ученые выяснили: несмотря на стереотип - мол, все до единого мужчины изменяют партнершам - в реальности к этому склонны только отдельные особи "сильного пола".

В Сети опубликовали топ-3 причин, почему женщины ищут секс на стороне.

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