Ученые рассказали, каким опасным заболеванием могут заразиться владельцы кошек

Какие болезни грозят владельцам кошек / ua.depositphotos.com

Израильские ученые провели исследование и установили, что владельцы кошек могут заразиться паразитом, который проникает в клетки мозга человека и нарушает формирование неврологических связей, пишет Jerusalem Post.

Ученые говорят, что между паразитом, живущим в организме кошек, и психическими заболеваниями у мужчин в зрелом возрасте существует связь. Причиной называют паразита Toxoplasmosis gondii, который домашние любимцы могут передавать людям через свои фекалии.

Эксперты рассказывают, что владельцы могут даже и не догадываться, что заражены. В частности, у них возникает лихорадка и проблемы с дыхательной системой.

Предыдущие исследования показали, что дети, растущие в семьях с кошками, чаще испытывают психические расстройства во взрослом возрасте.

Важным фактором является то, что у таких мужчин в детстве чаще всего был кот, взятый с улицы.

Учитывая, что ученые не проверяли участников исследования на наличие антител к паразиту Toxoplasmosis gondii, значит точно сказать, существует ли связь между этим организмом и развитием психических заболеваний невозможно. Даже домашние коты могут, выходя на улицу, подцепить опасного паразита.

Кроме того, авторы не смогли объяснить, почему страдают только мужчины.

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