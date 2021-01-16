Ученые рассказали, какой природный антисептик лучше остальных

Исследователи в деталях объяснили, какое растение мать-природа одарила самыми лучшими антисептическими свойствами.
Лаванда - один из самых сильных природных антисептиков. Об этом утверждают западные ученые в статье для специализированного издания BMJ.
Согласно последним исследованиям, масло лаванды обладает антисептическими и ранозаживляющими свойствами. Его можно применять при укусе насекомых, поскольку такое масло снимает отек и зуд, а также очищает рану от микробов.
Кроме того, оно хорошо помогает при солнечных ожогах. Им удобно обрабатывать раны, добавив несколько капель в бутылочку с распылителем. Далее, лаванду можно использовать как снотворное ‒ для спокойного сна использовать пару капель лавандового масла на подушку. Либо добавить в подушку немного цветов сушеной лаванды.
Также лаванду, как утверждают трихологи, можно использовать для профилактики и лечения перхоти
Используется лаванда и в кулинарии. Обычно растертые в ступке сушеные цветы лаванды в небольшом количестве станут изюминкой заварных кремов, желе, печенья.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Ученые рассказали - дезинфекция рук антисептиком не является панацеей от заражения коронавирусом.
- Более того, чрезмерное или неправильное использование антисептиков может привести к устойчивости бактерий к противовирусным препаратам и даже к мутациям COVID-19.