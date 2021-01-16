Ученые рассказали, какой природный антисептик лучше остальных / Companion

Лаванда - один из самых сильных природных антисептиков. Об этом утверждают западные ученые в статье для специализированного издания BMJ.

Согласно последним исследованиям, масло лаванды обладает антисептическими и ранозаживляющими свойствами. Его можно применять при укусе насекомых, поскольку такое масло снимает отек и зуд, а также очищает рану от микробов.

Кроме того, оно хорошо помогает при солнечных ожогах. Им удобно обрабатывать раны, добавив несколько капель в бутылочку с распылителем. Далее, лаванду можно использовать как снотворное ‒ для спокойного сна использовать пару капель лавандового масла на подушку. Либо добавить в подушку немного цветов сушеной лаванды.

Также лаванду, как утверждают трихологи, можно использовать для профилактики и лечения перхоти

Используется лаванда и в кулинарии. Обычно растертые в ступке сушеные цветы лаванды в небольшом количестве станут изюминкой заварных кремов, желе, печенья.

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