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Ученые рассказали, можно ли спать с животным в одной постели

3 июня 2021, 13:27

Данные, которые использовали исследователи, были найдены на фоне результатов более крупного проекта.

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Один из вопросов о гигиене сна, был о домашних животных в постели/ Flickr / Edwin Fijnaut

Существует давнее мнение, что спать с животным на кровати - плохая идея. Помимо занимания места, царапин или аллергии, наиболее распространенным утверждением было то, что ваш пушистый компаньон нарушит ваш сон.

Новое исследование, опубликованное в журнале Sleep Health, говорит о другом. Исследователи из Лаборатории педиатрической психологии общественного здравоохранения (PPHP) Concordia обнаружили, что качество сна удивительно большого числа детей, которые спят вместе со своими домашними животными, неотличимо от качества сна тех, кто спит в одиночестве.

"Похоже, что сон с вашим домашним животным не мешает, - говорит ведущий автор статьи, аспирант Хиллари Роу. "Фактически, дети, которые часто спали со своим питомцем, показали более высокое качество сна".

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Данные, которые использовали исследователи, были найдены на фоне результатов более крупного проекта "Здоровое сердце", продольного исследования, финансируемого Канадскими институтами исследований в области здравоохранения, в котором изучается связь между детским стрессом, сном и суточным ритмом.

Дети и родители ответили на вопросы анкеты о режиме сна и гигиене сна: регулярное время отхода ко сну, расслабляющий режим перед сном и сон в тихом, удобном месте. В течение двух недель дети носили носимые устройства (актиграфия запястья) и заполняли дневники, чтобы отслеживать свой сон. Детей также снабдили специализированным домашним устройством полисомнографии на одну ночь, чтобы исследователи могли записывать их мозговые волны (сигналы ЭЭГ) во время сна.

"Один из вопросов о гигиене сна, был о домашних животных в постели", - говорит МакГрат. "Мы были поражены, обнаружив, что каждый третий ребенок ответил утвердительно!"

После этого открытия они посмотрели, что говорится в существующей литературе о совместном сне с животными. Они нашли несколько исследований со взрослыми, но почти ничего с молодежью.

"Совместный сон с домашним животным - это то, чем занимаются многие дети, и мы не знаем, как это влияет на их сон", - добавляет Роу. "Итак, с точки зрения науки о сне, мы чувствовали, что это очень важно, и мы должны изучить это", - говорит он.

Исследователи разделили детей на три группы в зависимости от того, как часто они спят со своим питомцем: никогда, иногда или часто. Затем они сравнили три группы по разнообразному диапазону переменных сна, чтобы увидеть, есть ли между ними какие-либо существенные различия.

"Учитывая более крупные цели проекта "Здоровое сердце", мы смогли не только оценить время отхода ко сну и продолжительность сна, но также время, необходимое для засыпания (латентность), ночные пробуждения (нарушения) и качество сна, - говорит МакГрат. Они обнаружили, что эти три группы в целом были похожи по всем параметрам сна.

"Полученные данные свидетельствуют о том, что присутствие домашнего животного не оказало негативного влияния на сон", - отмечает Роу. "Действительно, мы обнаружили, что дети, которые спали со своими домашними животными, чаще всего сообщали о более высоком воспринимаемом качестве сна, особенно среди подростков".

Она предполагает, что дети с большей вероятностью будут рассматривать домашних животных как своих друзей и комфортно спать с ними.

здоровье
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