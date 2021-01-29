Ученые рассказали о новом методе лечения распространенного вида рака

Китайские и британские учены совместно нашли новый способ борьбы с раком.
Коллектив британских и китайских ученых разработал платформу для лечения рака поджелудочной железы на основе модифицированного вируса оспы. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal for ImmunoTherapy of Cancer.
По словам исследователей, вирусы, которые могут избирательно инфицировать и уничтожать раковые клетки, известные как онколитические вирусы, являются многообещающим новым классом терапевтических средств от рака. Далее - онколитические вирусы с помощью различных механизмов убивают раковые клетки и вызывают сильные противоопухолевые иммунные ответы. Однако, такие методы пока не способны обеспечить долгосрочное лечение онкологии.
Для достижения наилучших результатов, утверждают ученые, необходимо доставлять вирусы непосредственно в скопление раковых клеток, а это не всегда возможно (особенно в случае опухолей, которые сильно распространились по телу в виде метастазов).
Исследователи из Лондонского университета Королевы Марии и Университета Чжэнчжоу разработали мощную терапевтическую платформу, которая использует модифицированный вирус оспы для лечения рака поджелудочной железы — самого смертоносного вида рака.
Читайте такжеУченые назвали травяной чай, который защищает от рака и сердечных приступов
Профилактика онкологии - что было ранее:
- Ученые из Каролинского института (Швеция) рассказали о том, что Физические упражнения крайне полезны в борьбе с прогрессирующими онкологическими заболеваниями.
- Французские специалисты-медики рассказали, как связаны фруктовые соки и развитие рака