Ученые рассказали о новом методе лечения распространенного вида рака / УНИАН

Коллектив британских и китайских ученых разработал платформу для лечения рака поджелудочной железы на основе модифицированного вируса оспы. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal for ImmunoTherapy of Cancer.

По словам исследователей, вирусы, которые могут избирательно инфицировать и уничтожать раковые клетки, известные как онколитические вирусы, являются многообещающим новым классом терапевтических средств от рака. Далее - онколитические вирусы с помощью различных механизмов убивают раковые клетки и вызывают сильные противоопухолевые иммунные ответы. Однако, такие методы пока не способны обеспечить долгосрочное лечение онкологии.

Для достижения наилучших результатов, утверждают ученые, необходимо доставлять вирусы непосредственно в скопление раковых клеток, а это не всегда возможно (особенно в случае опухолей, которые сильно распространились по телу в виде метастазов).

Исследователи из Лондонского университета Королевы Марии и Университета Чжэнчжоу разработали мощную терапевтическую платформу, которая использует модифицированный вирус оспы для лечения рака поджелудочной железы — самого смертоносного вида рака.

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