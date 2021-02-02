УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Ученые рассказали, от чего зависит размер пениса

2 февраля 2021, 21:37

Существует множество мифов о том, какие факторы определяют размер пениса, например, размер обуви, рост и мастурбация.

Травма пениса
Существует множество мифов о том, какие факторы определяют размер пениса, например, размер обуви, рост и мастурбация. / ONsalus

Что касается размера полового члена, это все еще огромная тема, которая может вызывать беспокойство у мужчин.

По данным NHS, средний размер полового члена в "мягком и осторожном растяжении" составляет около 13 см, пишет The Daily Star.

Многие люди могут подумать, что размер полового члена имеет большое значение для веса, роста, гормонов и ИМТ.

Но на самом деле это намного проще, чем вы думаете. Согласно науке, все дело в генах матери.

Читайте также"Зимний пенис": мужчин предупреждают о неприятном состоянии

Исследования показали, что рост пениса и конечностей на самом деле происходит от Х-хромосомы. Исследование, проведенное Medical News Today, показало, что размер полового члена зависит от комбинации родительских генов человека.

У людей 23 пары хромосом, и это определяет их биологический пол, а также вторичные половые характеристики.

Вот почему размер пениса у братьев с одними и теми же биологическими родителями может варьироваться в зависимости от X- и Y-хромосомы.

Генетические мутации также могут влиять на размер и внешний вид полового члена, а также на другие физические характеристики. Конечно, есть и другие факторы, которые влияют на размер, например, гормоны, окружающая среда и питание.

Тем не менее, генетика - самые надежные предикторы размера полового члена, хотя такие факторы, как волосы на лобке и вес, могут влиять на их внешний вид.

Существует множество мифов о том, какие факторы определяют размер пениса, например, размер обуви, рост и мастурбация.

Согласно веб-сайту, наиболее значительный рост полового члена происходит в период полового созревания, примерно в 12-16 лет.Пенис обычно достигает максимальной длины и обхвата, когда человеку исполняется 18 или 19 лет.

Тем не менее, у некоторых парней наблюдается рост полового члена в возрасте до 20 лет.

здоровье секс
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые рассказали, от чего зависит размер пениса». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Какой чай полезнее всего для организма - ответ ученыхКакой чай полезнее всего для организма - ответ ученых "Обошла индейку": назван главный плюс курятины"Обошла индейку": назван главный плюс курятины Календарь магнитных бурь на февраль 2021: когда заболит головаКалендарь магнитных бурь на февраль 2021: когда заболит голова Назван смертельно опасный гарнирНазван смертельно опасный гарнир Февраль начинается с мощного геомагнитного удара – как спастисьФевраль начинается с мощного геомагнитного удара – как спастись
Следующий материал

Последние новости

22:34
Гороскоп для всех на 3 февраля: зеленый свет для интима и возвращение мира
22:30
В Украину идут 25-градусные морозы: названы даты сильного похолодания Видео
21:50
Украинская легкоатлетка установила исторический мировой рекорд Видео
21:37
Ученые рассказали, от чего зависит размер пениса Видео
21:35
Россия жестко отреагировала на призывы Запада освободить Навального Видео
Реклама
21:30
Неспокойная Россия: люди бунтуют, а силовики устаивают "ловушки" и избивают граждан Видео
21:25
Новый транш от МВФ: у Зеленского прояснили судьбу кредита Видео
21:24
Навального "запаковали", теперь все счастливы мнение
20:55
Врач пояснил, как отличить ОРВИ от легкой формы коронавируса Видео
20:53
У Навального призвали людей выходить на Манежную площадь: задержания и разгон Видео
20:40
Приговор Навальному: Запад требует немедленно освободить оппозиционера Видео
20:20
Sony подвела персональные итоги 2020-го для каждого владельца PlayStation
20:00
Похудение улучшает самочувствие, но есть нюанс: врач рассказала, что не так Видео
19:58
Защита Навального обжалует решение суда Видео
19:48
Поджигатель Эпицентра в Первомайске назвал причину своего поступка Видео
19:36
Названы симптомы апноэ: на какой признак нужно срочно обратить внимание Видео
19:35
Спасатели потушили Эпицентр, который горел почти шесть часов Видео
19:30
Славян в США приравняли к цветным – но льгот за это они не получат Видео
19:21
Встречайте The Wayward Realms – ролевую игру в открытом мире от авторов The Elder Scrolls Видео
19:21
Суд вынес приговор Алексею Навальному Видео
Реклама
19:02
Янукович рассекретил свой адрес в РФ и позвал "в гости" украинских прокуроров Видео
18:57
Принц Уильям попал в громкий скандал из-за Меган Маркл Видео
18:56
Серьги в морском стиле и массивные цепи входят в моду на весну-лето 2021 Фото Видео
18:32
У Кличко признались, будут ли повышать стоимость проезда Видео
18:13
Главное о ремастере трилогии Mass Effect – дата выхода, первый трейлер и ключевые особенности Видео
18:11
"Золотые" яйца и гречка: на сколько в Украине взлетели цены на продукты Видео
17:38
Поджог Эпицентра в Первомайске: опубликовано фото задержанного Видео
17:28
Великие церковные праздники в феврале 2021 и календарь постов Видео
17:27
Самый вкусный рецепт кролика в сметане Видео
17:08
В BioWare хотели сделать спин-офф трилогии Mass Effect про наёмника вроде Хана Соло Видео
17:02
Черкасский журналист пожаловался, что его избила "шишка" из горсовета
16:20
Раскрыт внешний вид нового смартфона Samsung Galaxy Z Fold 3 c "невидимыми" камерами
16:15
Новая угроза Kobalos атакует суперкомпьютеры Linux
16:04
Мендель рассказала о планах Зеленского вакцинироваться от коронавируса Видео
16:02
В Мариуполе за рекордный срок открыли кислородную станцию для COVID-больных
15:50
Сотрите это немедленно: маникюр, который чудовищно старит руки Фото Видео
15:44
Восемь травяных чаев, которые уменьшают вздутие живота Видео
15:25
Навальный в суде назвал Путина "отравителем трусов" и "человеком в бункере" Видео
15:20
Sony впервые издаст эксклюзив PlayStation для консолей Microsoft Видео
15:05
"Ударил охранника топором": в МВД раскрыли подробности поджога Эпицентра в Первомайске Видео
Реклама
15:02
С топором и коктейлем Молотова: вероятный поджигатель Эпицентра задержан Видео
14:57
На Харьковщине сурок Тимка предсказал, когда в Украину придет весна Видео
14:55
Ярик из рекламного агентства: зачем бросать курить и переходить на IQOS
14:48
Врач рассказал, признаком каких болезней являются частые ночные походы в туалет у мужчин Видео
14:35
Стало известно, почему Украина возобновила импорт электроэнергии из России Видео
14:23
Глава Facebook обвинил Apple в недобросовестной конкуренции
14:21
В Николаеве депутат на сессии нарушил языковой закон – мэр нашел выход Видео
14:11
В Украине Кабмин отвяжет соцвыплаты от прожиточного минимума Видео
14:02
В Первомайске загорелся Эпицентр, небо окутали черные клубы дыма
14:01
Гестационный диабет: признаки и факторы риска Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять