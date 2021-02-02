Ученые рассказали, от чего зависит размер пениса

Существует множество мифов о том, какие факторы определяют размер пениса, например, размер обуви, рост и мастурбация. / ONsalus

Что касается размера полового члена, это все еще огромная тема, которая может вызывать беспокойство у мужчин.

По данным NHS, средний размер полового члена в "мягком и осторожном растяжении" составляет около 13 см, пишет The Daily Star.

Многие люди могут подумать, что размер полового члена имеет большое значение для веса, роста, гормонов и ИМТ.

Но на самом деле это намного проще, чем вы думаете. Согласно науке, все дело в генах матери.

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Исследования показали, что рост пениса и конечностей на самом деле происходит от Х-хромосомы. Исследование, проведенное Medical News Today, показало, что размер полового члена зависит от комбинации родительских генов человека.

У людей 23 пары хромосом, и это определяет их биологический пол, а также вторичные половые характеристики.

Вот почему размер пениса у братьев с одними и теми же биологическими родителями может варьироваться в зависимости от X- и Y-хромосомы.

Генетические мутации также могут влиять на размер и внешний вид полового члена, а также на другие физические характеристики. Конечно, есть и другие факторы, которые влияют на размер, например, гормоны, окружающая среда и питание.

Тем не менее, генетика - самые надежные предикторы размера полового члена, хотя такие факторы, как волосы на лобке и вес, могут влиять на их внешний вид.

Существует множество мифов о том, какие факторы определяют размер пениса, например, размер обуви, рост и мастурбация.

Согласно веб-сайту, наиболее значительный рост полового члена происходит в период полового созревания, примерно в 12-16 лет.Пенис обычно достигает максимальной длины и обхвата, когда человеку исполняется 18 или 19 лет.

Тем не менее, у некоторых парней наблюдается рост полового члена в возрасте до 20 лет.