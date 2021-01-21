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Ученые рассказали про "цветной чай", который продлевает жизнь

21 января 2021, 19:50

За здоровьем участников следили в среднем около семи лет с начала исследования.

Чай
За здоровьем участников следили в среднем около семи лет с начала исследования./ УНИАН

Британцы обожают так называемый строительный чай (очень крепкий чай - авт.). Этот особенный чай снижает риск сердечных заболеваний на 20%.

В исследовательском документе, опубликованном в Европейском обществе кардиологов, говорится, что привычное потребление чая связано с более длительной продолжительностью жизни. Вывод был основан на анализе 100 902 участников, у которых в анамнезе не было сердечных приступов, инсультов или рака.

За здоровьем участников следили в среднем около семи лет с начала исследования.

Данные показали, что у постоянных пьющих чай "риск сердечных заболеваний и инсульта ниже на 20 процентов".

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Кроме того, у постоянных пьющих чай "на 15 процентов снизился риск голода по любой причине". Доктор Дунфэн Гу, старший автор исследования, сказал: "Защитные эффекты чая были наиболее выражены среди тех, кто постоянно пил чай. Исследования механизмов показали, что основные биологически активные соединения чая, а именно полифенолы, не хранятся в организме долго. Таким образом, частое употребление чая в течение длительного периода может быть необходимо для кардиозащитного эффекта".

При частичном анализе типа чая наибольшую пользу показал зеленый чай.

Доктор Гу из Китайской академии медицинских наук добавил: "В нашем исследовании 49 процентов постоянных пьющих чай употребляли зеленый чай чаще всего".

Зеленый чай

WebMD заявила, что зеленый чай богат катехинами - типом антиоксиданта, который борется и может предотвратить повреждение клеток.

Medical News Today объяснила, что зеленый чай "сделан из неокисленных листьев" и является одним из наименее обработанных видов чая.

Из-за того, что он сильно необработан, он содержит больше всего антиоксидантов и полезных полифенолов. Считается, что высокий уровень полифенолов помогает убить раковые клетки и остановить их рост.

Кроме того, потребление зеленого чая связано со снижением риска инсульта и уровня холестерина.

Как подсказывает здравый смысл, ничто не поможет вам прожить долгую жизнь. Однако сочетание здорового образа жизни действительно влияет на долголетие человека.

Простые замены, такие как выбор зеленого чая вместо строительного, могут помочь улучшить ваше здоровье.

Корректировка диеты, например, употребление более растительной диеты, также окажет хорошее влияние на ваше здоровье.

Британский фонд питания объяснил, что здоровая растительная диета включает в себя следующее:

  • Высокое потребление овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов
  • Некоторые нежирные молочные продукты (или их заменители), морепродукты, орехи, семена, бобовые.
  • Немного ненасыщенных жиров
  • Снижение потребления жирного / обработанного мяса, рафинированного зерна, сахаросодержащих продуктов и напитков
  • Низкое содержание соли и насыщенных жиров

Упор на растительную диету связан со снижением риска сердечных заболеваний, инсультов и диабета 2 типа.

здоровье чай
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