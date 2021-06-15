Ученые рассказали, сколько нужно добавить шагов в день, чтобы прожить дольше

Ходьба - это самый простой и дешевый вид умеренных физических упражнений. / Pixabay

Новое исследование показало, что если вы будете делать больше шагов каждый день, это поможет вам прожить дольше.

Результаты, которые были представлены на конференции Американской кардиологической ассоциации по эпидемиологии и профилактике. Так, в ходе исследования выяснилось, что люди, которые делали больше шагов каждый день, имели значительно меньший риск смерти, чем те, кто был менее активен.

Польза для здоровья была постоянной среди людей, которые ходили непрерывно, и тех, кто ходил короткими рывками, пишет Livestrong.

Предыдущие данные показали, что ходьба имеет ряд положительных эффектов для здоровья, включая улучшение сердечно-сосудистой системы, улучшение качества сна и улучшение психического здоровья.

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Вам не нужно каждый день совершать длительные прогулки, чтобы поправить здоровье. Поступательные шаги во время повседневной деятельности имеют такую ​​же пользу для здоровья.

"Ходьба - это самый простой и дешевый вид умеренных физических упражнений. Помимо поддерживающей обуви, для этого не требуется никакого специального оборудования, а поскольку вам не нужно достаточно сильно напрягаться, чтобы вспотеть, чтобы воспользоваться преимуществами, вам даже не понадобится специальная одежда ", - сказала доктор Элизабет Гарднер, специалист по спортивной медицине Йельского университета и врач команды Йельской легкой атлетики рассказал Healthline.

Ходьба снижает риск смертиИсследователи обследовали 16 732 женщины в возрасте 60 лет и старше, которые носили счетчик шагов на талии в период с 2011 по 2015 год.

Шаги каждого участника были разделены на две группы: более длительные прогулки продолжительностью не менее 10 минут и короткие периоды ходьбы, такие как подъем по лестнице или ходьба к машине.

Исследователи наблюдали за участниками исследования в среднем в течение 6 лет, до 2019 года.

Они выявили 32-процентное снижение смертности среди тех, кто делал не менее 2000 шагов в день.

Каждое увеличение на 1000 шагов в день приводило к снижению смертности на 28 процентов.

Польза для здоровья, которая достигла отметки около 4500 ежедневных шагов, была одинаковой у людей, которые ходили короткими очередями, и у тех, кто совершал более длительные непрерывные прогулки.

Как ходьба улучшает наше здоровье

По словам доктора Дженнифер Вонг, кардиолога и медицинского директора по неинвазивной кардиологии Института сердца и сосудов MemorialCare в Медицинском центре Orange Coast в Фаунтин-Вэлли, регулярная физическая активность была связана со снижением риска диабета и высокого кровяного давления, а также с улучшенным липидным профилем.

Ходьба также может помочь снизить риск сердечных заболеваний, которые являются основной причиной смерти.

Даже небольшое увеличение количества шагов может иметь огромное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы.

В краткосрочной перспективе люди, которые больше ходят, улучшили композицию тела и улучшили физическую форму. В долгосрочной перспективе увеличение количества ежедневных шагов может снизить риск ишемической болезни сердца, сердечных приступов и смерти.

Физическая активность, такая как ходьба, также может повысить мышечную силу и помочь предотвратить падения и травмы.

"Ходьба также является отличным упражнением для всего тела. Она задействует не только мышцы всей ноги, но также мышцы кора и ягодичные мышцы для обеспечения устойчивости и движения", - сказал Гарднер.

Гарднер сказал, что изменение темпа во время прогулки может принести больше пользы для здоровья. Например, ходьба в более быстром темпе в течение 30-секундных интервалов с последующим замедлением еще на 30 секунд может увеличить частоту сердечных сокращений, что может помочь сжечь больше калорий и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, сказал Гарднер.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что ежедневная активная ходьба может улучшить качество сна.

У физически активных людей психическое здоровье лучше, чем у нет.

Другие исследования показали, что ходьба, даже неторопливая, уменьшает симптомы депрессии и повышает положительные эмоции и чувства у пожилых людей.

"Ходьба может помочь улучшить качество жизни, повысить уровень энергии, улучшить качество сна, улучшить настроение, а также замедлить умственное снижение", - сказал Вонг.

Как втиснуть в свой день больше шагов

Согласно этому исследованию, сделать в течение дня больше периодов ходьбы - которые, согласно этому исследованию, приносят такую ​​же пользу для здоровья, как и более длительные прогулки, - может быть проще для большинства людей.

Гарднер сказал, что внесение небольших изменений в свой день - лучший способ сделать больше шагов.

Вонг рекомендует гулять во время обеденного перерыва, наводить порядок в доме или ходить на месте во время просмотра телевизора.

"Люди могут сделать больше шагов, поднявшись по лестнице вместо лифта или припарковавшись подальше и пройдя большее расстояние до конечного пункта назначения", - сказал Вонг.

Эти небольшие изменения могут иметь большое значение.

"Эти небольшие изменения не только складываются, потому что вам не нужно заставлять себя достаточно сильно потеть, вам не нужно менять одежду, когда вы возвращаетесь к своей обычной повседневной деятельности", - сказал Гарднер.