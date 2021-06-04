Ученые рассказали, в какое время дня тренироваться, чтобы худеть и не болеть опасной болезнью

Это исследование действительно предполагает, что вечерние упражнения могут быть более полезными / Лайфхакер

Как показало исследование, занятия физическими упражнениями ранним вечером ускоряют метаболизм и облегчают контроль ночного уровня сахара в крови.

Эксперты из Австралийского католического университета изучили метаболическое здоровье 24 неактивных мужчин, которые находились в группе риска диабета 2 типа и соблюдали диету с высоким содержанием жиров.

Было замечено, что как утренние, так и вечерние упражнения улучшают кардиореспираторную подготовку, но только тренировки в конце дня приводили к снижению уровня глюкозы в ночное время, пишет The Daily Mail.

По словам ведущего исследователя Трины Мохолдт, результаты исследования имеют особое значение для диабетиков, у которых обычно есть проблемы с регуляцией глюкозы.

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"Мы обнаружили, что упражнения утром или вечером вызывали аналогичные улучшения кардиореспираторной подготовки, но ночной гликемический контроль улучшался только в группе вечерних упражнений", - сказал доктор Мохолдт.

"Группа, которая занималась ранним вечером, имела более низкую ночную концентрацию глюкозы", - добавила она.

"Это важно, потому что у людей с диабетом 2 типа наблюдаются ночные всплески глюкозы, поэтому, когда они ложатся спать, их пики и всплески происходят ночью. Наше исследование показало, что мы можем сгладить эти ночные всплески, и это действительно важный результат, потому что не только концентрация глюкозы в ночное время была ниже, но и холестерин", - говорит она.

В своем исследовании Мохолдт и его коллеги набрали 24 неактивных мужчин - каждый в возрасте от 30 до 45 лет и с индексом массы тела от 27 до 35 (то есть с избыточным весом или ожирением), которым давали диету с высоким содержанием жиров для 11 человек.

Ни у одного из субъектов не было обнаружено ни диабета типа 2, ни сердечно-сосудистых заболеваний, но все они были подвержены риску развития первого.

Участники были разделены на три группы: те, которые занимались утром, те, которые занимались вечером, и те, кто вообще не выполнял упражнения.

Команда отметила, что в течение пяти дней метаболические преимущества вечерних тренировок по сравнению с утренними упражнениями стали очевидны - снижение уровня глюкозы в крови натощак, инсулина, холестерина, триацилглицерина и холестерина ЛПНП наблюдается только у первых.

"Это исследование действительно предполагает, что вечерние упражнения могут быть более полезными для людей с нарушенным метаболизмом, чем те же упражнения, которые выполнялись ранее днем", - сказал доктор Мохолдт.

"Но я думаю, что важно отметить, что гораздо важнее, чтобы вы продолжали тренироваться, чем в какое время дня вы это делаете".

Полные результаты исследования были опубликованы в журнале Diabetologia.