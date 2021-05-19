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Ученые сделали новое открытие и выяснили, как долго держится иммунитет к COVID-19

19 мая 2021, 19:35
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Вакцинация против COVID-19 укрепляет иммунитет к вирусу вне зависимости от уровня антител в крови до прививки.

коронавирус
На сколько хватит иммунитета к COVID-19 / Фото Reuters

Антитела к коронавирусу могут сохраняться в организме человека вплоть до 13 месяцев после того, как человек переболел COVID-19.

Как свидетельствуют данные исследования, проведенного сотрудниками Страсбургского университетского госпиталя, они значительно снижают вероятность повторного заражения в течение этого периода.

Медработники проанализировали взаимодействие антигенов коронавируса с антителами в сыворотке крови сотрудников медицинского учреждения. Отмечается, что они перенесли болезнь в легкой форме.

Всего в исследовании приняли участие 1309 медработников, а сам процесс наблюдений и анализа данных занял 422 дня.

Авторы отметили, что вакцинация против COVID-19 укрепляет иммунитет к вирусу вне зависимости от уровня антител в крови до прививки, препарата, которым она была сделана, и количества доз.

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"Наше исследование демонстрирует долгосрочное сохранение антител, которые могут защитить от повторного заражения. Значительно увеличивая титры перекрестно нейтрализующих антител, однократная вакцинация усиливает защиту от мутаций", – сказано в сообщении.

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Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Врач-эпидемиолог сделал неутешительный прогноз для Украины. По его словам, Украина попадает в те страны риска, в которых будут возможны очередные новые пики заболеваемости, тяжелого течения COVID-19 и смертности.
  • Осенью Украину ждет новый штамм коронавируса – COVID-21. Коллективный иммунитет, который сформируется в обществе к COVID-19, не будет действовать против него.

ученые коронавирус
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