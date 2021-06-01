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Ученые совершили крупнейший прорыв в борьбе с болезнью Альцгеймера

1 июня 2021, 14:08

Ранние испытания препарата показали, что он замедляет снижение умственного развития.

Деменция_Альцгеймера
В США он может получить зеленый свет в течение нескольких дней / Pixabay

Первый в мире препарат, доказавший свою эффективность против болезни Альцгеймера, может быть одобрен уже на следующей неделе.

Если регуляторные органы Великобритании и США сочтут его эффективным, это будет сигналом к ​​одному из самых больших достижений с момента открытия этой тяжелой болезни в 1906 году.

Ранние испытания препарата показали, что он замедляет снижение умственного развития у пациентов, получавших дозы на ранней стадии на 22 процента через 18 месяцев. Он может получить одобрение здесь к осени, а затем может быть предложен в Национальной службе здравоохранения уже к 2022 году. В США он может получить зеленый свет в течение нескольких дней, пишет Express.co.uk.

Несмотря на миллиарды фунтов инвестиций за десятилетия, до сих пор не было показано, что лекарство, изменяющее болезнь, останавливает или обращает вспять болезнь Альцгеймера.
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Но доктор Сьюзан Колхас, директор по исследованиям Alzheimer’s Research UK, сказала: "Сейчас есть огромные надежды на исследования деменции. Это может стать действительно важным шагом в изменении всей области исследований".

Препарат, разработанный американской фирмой Biogen, нацелен на токсичный белок, который накапливается в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера, называемый амилоидом. Препарат вводили внутривенно капельно, поэтапно в течение четырех месяцев.

В настоящее время к регулирующему органу Великобритании обращаются с призывом ускорить рассмотрение адуканумаба, как это было в случае с вакцинами против Covid-19.

Призывая к дополнительным исследованиям и финансированию для решения этой проблемы, доктор Колхас предупредил: "Произошел ряд серьезных разочарований".

Около миллиона британцев страдают слабоумием, и большинство из этих случаев вызвано болезнью Альцгеймера. Звезда EastEnders Барбара Виндзор - одна из многих знаменитостей, у которых было диагностировано ужасное состояние, - умерла в декабре прошлого года в возрасте 83 лет в результате шестилетней борьбы с этим заболеванием.

Лекарства, доступные в настоящее время больным, могут только временно облегчить симптомы у некоторых пациентов, и последний из них был разработан еще 17 лет назад.

Существующим лекарствам, удается только усилить связь между оставшимися здоровыми нервными клетками мозга.

Доктор Колхас добавил: "Они могут помочь стабилизировать потерю памяти. Но, к сожалению, они не работают для всех, и со временем их эффекты стираются. Они действительно помогают изо дня в день, и это может быть очень полезно для людей, контролирующих свои симптомы. Но эти препараты не замедляют потерю памяти со временем, которую мы наблюдаем при деменции".

здоровье
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