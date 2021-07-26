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Ученые совершили открытие, который поможет при лечении разных видов рака

26 июля 2021, 12:58

Помимо всего прочего, группа исследователей сумела разработать и предложить новую классификацию рака — так называемый активный YAP или неактивный.

Лечение рака
Лечение рака / ua.depositphotos.com

Ученые заявили о прорыве в лечении рака и о новом, решающем факторе — все зависит от того, вырабатывает ли организм больного так называемый YAP (Yes-ассоциированный белок). Результаты исследования были опубликованы в специализированном издании Cancer Cell.

Ученые изучали связь между белком YAP1 и раком груди. В результате анализа уровня экспрессии гена с информацией о продукции этого белка у 482 пациентов с раком молочной железы было обнаружено, что пациенты с высокой экспрессией раковой ткани имели в 2,27 раза более высокий риск метастазирования и в 3,86 раза более высокий риск смерти, чем пациенты с низким уровнем рака ткани.

Таким образом, исследователи предлагают новую классификацию рака — активный YAP или неактивный. Это может создать революцию в сфере лечения наиболее агрессивных и неизлечимых форм болезни. Такое простое бинарное правило может раскрыть стратегии лечения многих типов рака, которые попадают в суперклассы, так называемые YAPoff или YAPon.

Если детальнее, YAP является главным регулятором, который держит раковые клетки "на плаву". То есть, когда раковые клетки выращивают в посуде в лабораторных условиях, они либо плавают в жидкости, когда они не функционируют, либо прилипают к субстрату.Такие характеристики клеток давно связывают с устойчивостью к лечению.

"Как только рак меняет состояние, чтобы избежать терапии, наличие способов лечения состояний YAPoff и YAPon может стать общим подходом к предотвращению изменения типа этого рака, который может сопротивляться лекарственному лечению", — подчеркнул старший научный сотрудник LTRI (Канада) Род Бремнер.

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В конечном итоге цель исследовательской группы — разработать эффективное лечение рака и соответственно улучшить лечебный эффект. Ученые надеялись, что активность и не активность YAP откроет путь к лечению, обнаружив общие слабости устойчивых к лечению типов рака.

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Напомним, ранее сообщалось, что долгие клинические исследования продемонстрировали, что для мужчин, страдающих от рака предстательной железы, популярный препарат для гормональной женской терапии работает лучше, чем инъекции стандартных лекарств.

До того ученые говорили, что мужчины, у которых большое количество жира откладывается в районе живота, гораздо больше рискуют умереть от рака простаты.

здоровье онкология белок
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