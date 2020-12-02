Ученые связали сухофрукты с неожиданными выгодами для здоровья

Фрукты - хороший источник питательных веществ, таких как клетчатка и калий, которых многим людям не хватает в рационе. / Фото suhofrukti.ub.ua

Исследователи пришли к выводу, что поощрение людей есть больше сушеных фруктов - без добавления сахара - может быть эффективным способом увеличить потребление жизненно важных питательных веществ.

Согласно недавнему анализу, низкое потребление фруктов в мире и ​​других странах является основной причиной болезней и инвалидности, связанных с питанием.

Фрукты - хороший источник питательных веществ, таких как клетчатка и калий, которых многим людям не хватает в рационе. Он также содержит биоактивные питательные вещества, которые обеспечивают дополнительную пользу для здоровья, включая полифенолы и каротиноиды.

Исследования показывают, что употребление фруктов связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета 2 типа.

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Однако, по данным Национального института рака, только около 24% женщин и 14% мужчин в США едят рекомендованное дневное количество фруктов.

Несколько факторов могут способствовать низкому потреблению свежих фруктов, включая ограниченную доступность, высокую стоимость и скоропортимость.

Рекомендовать людям есть больше сухофруктов - это одно из решений.

Полезная закуска?

Сушеные фрукты имеют ряд преимуществ перед свежими фруктами с точки зрения стоимости, доступности и простоты хранения и транспортировки. Он также может заменить более нездоровые закуски с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров.

В то же время, однако, существуют опасения по поводу чрезмерного потребления, ведущего к избыточному потреблению калорий, поскольку сушеные фрукты являются такой "калорийной" формой фруктов.

Предыдущие обсервационные исследования показали, что употребление сухофруктов связано с пользой для здоровья. Однако доказательства неубедительны, потому что люди, которые едят больше сухофруктов, могут иметь более здоровую диету и образ жизни в целом.

Новое исследование, проведенное учеными из Университета штата Пенсильвания было направлено на то, чтобы обойти эту трудность, сравнивая дни, когда отдельные участники сообщали о том, что они ели сушеные фрукты, с днями, когда они ничего не ели.

Они обнаружили, что люди, как правило, потребляли больше основных питательных веществ в дни, когда ели сушеные фрукты, включая пищевые волокна и калий. Однако они также потребляли больше калорий.

"Сухофрукты могут быть отличным выбором в качестве питательной закуски, но потребители могут быть уверены, что выбирают несладкие версии без добавления сахара", - говорит Валери Салливан из школы общественного здравоохранения Блумберга Джонса Хопкинса в Балтиморе.

"Размеры порций также могут быть сложными, потому что порция сушеных фруктов меньше порции свежих фруктов, так как там нет воды. Но положительным моментом является то, что сухофрукты могут помочь людям потенциально потреблять больше фруктов, поскольку они портативны, стабильны при хранении и даже могут быть дешевле".

Обследование здоровья и питания

Для своего анализа ученые использовали ответы 25 590 человек, принявших участие в Национальном обследовании здоровья и питания (NHANES) за 2007–2016 годы.

Респонденты предоставили информацию о еде, которую они потребляли за последние 24 часа (так называемые "диетические отзывы").

На сушеные фрукты приходилось всего 3,7% всех потребляемых фруктов. Тем не менее, в общей сложности 1233 участника сообщили о том, что употребляли сушеные фрукты в одном из двух диетических отзывов, что позволило ученым сравнить их потребление в эти дни.

Также были доступны данные о здоровье участников, включая индекс массы тела (ИМТ), окружность талии и артериальное давление в состоянии покоя в положении сидя.

Даже после поправки на демографические факторы и факторы образа жизни участники, которые ели значительное количество сушеных фруктов, имели тенденцию к лучшему питанию, более низкому ИМТ, меньшей окружности талии и более низкому систолическому кровяному давлению по сравнению с теми, кто этого не делал.

Когда исследователи сравнили дни, когда участник ел сушеные фрукты, с теми, когда они этого не делали, они обнаружили, что среднее потребление углеводов, пищевых волокон, калия и полиненасыщенных жиров было больше в те дни, когда они ели сушеные фрукты.

Активный образ жизни

Взятые вместе, результаты показывают, что люди, которые ели сушеные фрукты, тратили больше энергии, компенсируя лишние калории.

"В нашем исследовании люди, потреблявшие сушеные фрукты, потребляли больше калорий, но имели более низкий ИМТ и окружность талии, что говорит о том, что они были более физически активными", - говорит соавтор Пенни Крис-Этертон, профессор диетологии Университета Эван Пью в Пенсильвании. Состояние.

"Итак, добавляя сухофрукты, обратите внимание на калории и не забудьте заменить сухофрукты из продуктов с низким содержанием питательных веществ, чтобы получить максимальную пользу от употребления сухофруктов", - добавляет она.

Исследователи пишут, что употребление сушеных фруктов, как правило, увеличивает общее потребление фруктов, а не заменяет другие формы фруктов.

Авторы признают, что их исследование не доказало, что употребление сушеных фруктов улучшает здоровье, а только то, что, похоже, существует связь. Люди, которые склонны есть сухофрукты, могут иметь лучшее здоровье по другим причинам, например, из-за того, что они больше занимаются спортом или ведут менее напряженный образ жизни.