Ученые указали на неочевидный признак рака у мужчин / Luis SoTo /flickr.com/

Есть определенный признак рака, характерный для мужчин. Об этом заявила врач-дерматолог Екатерина Вертиева в эфире Пятого канала.

По ее словам, на волосистой части головы, особенно у мужчин почти без волос, могут появляться обширные очаги розового цвета, которые могут чесаться или шелушиться на поверхности. Специалист также отмечает, что подобные очаги могут быть изъязвленными или кровоточить. Данный симптом, возможно, свидетельствует о предраковом состоянии или непосредственно раке кожи, резюмировала Вертиева.

К слову, ранее специалисты из медицинской организации Cancer Research UK рассказали, что распознать симптомы рака можно по трем видимым признакам на языке. Злокачественные образования могут развиваться на языке или под ним. Основными факторами риска развития рака языка являются курение, употребление алкоголя и заражение вирусом папилломы человека.

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Напомним, ранее ученые рассказали ‒ основной мужской половой гормон тестостерон является основной причиной частой смертности мужчин от коронавируса COVID-19 по сравнению с женщинами.

Долгие клинические исследования продемонстрировали, что для мужчин, страдающих от рака предстательной железы, популярный препарат для гормональной женской терапии работает лучше, чем инъекции стандартных лекарств.