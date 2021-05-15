Ученые установили, есть ли побочные эффекты при смешивании вакцин AstraZeneca и Pfizer

Побочные эффекты при смешивании вакцин AstraZeneca и Pfizer / УНИАН

Ученые из Оксфордского университета (Великобритания) предупредили о возможности возникновения большего количества побочных эффектов после смешивания вакцин от COVID-19 производства компаний AstraZeneca и Pfizer. Результаты исследования опубликовало издание Insider.

Испытания проводились на участниках старше 50 лет, вакцины вводились с интервалом в четыре недели. Было обнаружено, что легкие и умеренные реакции на вакцину, такие как утомляемость и головная боль, наблюдались намного чаще, когда вводились две разные вакцины, чем когда человек два раза прививался одной.

Описывая результаты, автор исследования, профессор Мэттью Снейп рассказал репортерам, что побочные эффекты "более-менее похожи на те же реакции, которые мы наблюдаем при стандартных ситуациях, просто они возникают чаще". По словам Снейпа, симптомы, хотя и неприятные, но не представляют опасности.

Из важных последствий выделили повышенную вероятность сильнейшей усталости — достаточно серьезной, чтобы обратиться за помощью к специалисту. Она была обнаружена примерно у 10 процентов участников при смешивании доз вакцины по сравнению с примерно 3 процентами у другой группы испытуемых.

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