Ученые установили, как связаны тембр голоса и тяга к сексу / depositphotos.com

Особенности звучания голоса могут рассказать многое о сексуальности человека. Исследователи из Геттингенского университета нашли связь между голосом и сексуальностью, сообщается в научном журналt Journal of Research in Personality.

Специалисты проанализировали данные более чем двух тысяч человек. Они предлагали респондентам заполнить анкеты, в которых следовало оценить собственные качества, после чего рассматривали тембр и высоту звучания при помощи компьютерной программы. Ученым впервые удалось оценить субъективные показатели "высокого" и "низкого" голоса.

"Анализ данных показал, что люди с низким голосом более доминирующие, более экстравертные и более социосексуальные, то есть их больше интересует случайный секс", — пояснили исследователи. Речь идет не только о мужчинах, но и о женщинах.

Ученые добавили, что связь между тембром голоса и другими свойствами личности, такими как общительность, тревожность, открытость, эмоциональная устойчивость, оказалась менее выраженной и в некоторых случаях не прослеживалась вообще.

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Напомним, ранее ученые выяснили: несмотря на стереотип - мол, все до единого мужчины изменяют партнершам - в реальности к этому склонны только отдельные особи "сильного пола".

До того в Сети опубликовали топ-3 причин, почему женщины ищут секс на стороне.