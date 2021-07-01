Ученые узнали, что кофе делает с печенью

Были небольшие исследования, и была связь между здоровьем печени и кофе/ pixabay

Для многих кофе - их любимая, а некоторые даже незаменимая часть каждого дня. Тем не менее, существует также постоянный поток часто противоречащих друг другу исследований, предлагающих доказательства как преимуществ, так и рисков, связанных с кофе.

Новое крупное исследование показало, что кофе всех видов снижает риск хронических заболеваний печени, ожирения печени, рака печени и смерти от хронических заболеваний печени.

Наибольшую пользу приносит употребление 3–4 чашек кофе, даже без кофеина, в день. Кофе из молотого немного полезнее растворимого, пишет Medical News Today.

Читайте такжеУченые рассказали, когда лучше всего пить кофе

Исследование, проведенное учеными из университетов Саутгемптона и Эдинбурга в Соединенном Королевстве, опубликовано в журнале BMC Public Health.

Реклама

Заболевание печени и долгожданное исследование

Ежегодно во всем мире от болезней печени умирает 2 миллиона человек, причем 1 миллион человек умирает от осложнений цирроза, а еще один - от вирусного гепатита и гепатоцеллюлярной карциномы.

Согласно исследованию, регион, наиболее сильно пораженный заболеваниями печени, - это страны Африки к югу от Сахары. Далее следуют Центральная и Южная Америка, Восточная Европа и Юго-Восточная Азия.

Факторы риска заболевания печени включают употребление алкоголя, избыточный вес и диабет.

Medical News Today поговорил с гепатологом клиники Кливленда по трансплантологии доктором Талалом Адхами, который назвал исследование "совершенно потрясающим" благодаря его размаху.

"Были небольшие исследования, и была связь между здоровьем печени и кофе, но это исследование на самом деле привлекло гораздо большую ассоциацию только из-за огромного количества пациентов", - сказал он.

Авторы исследования проанализировали данные британского Биобанка о здоровье 494 585 человек, которые следили за ними в среднем 10,7 лет.

Из когорты 384 818 пили кофе, а 109 767 не пили, что составило контрольную группу исследования. Любители кофе употребляли кофе с кофеином, без кофеина, молотый и растворимый кофе.

В течение периода исследования образец содержал 3600 диагнозов хронического заболевания печени, 5439 случаев хронического заболевания печени или жировой болезни печени и 184 случая гепатоцеллюлярной карциномы. 301 человек умер от хронического заболевания печени.

По сравнению с участниками, которые не употребляли кофе, риск хронических заболеваний печени у пьющих кофе был на 21% ниже.

У них также на 19% снизился риск развития хронической или жировой болезни печени, и они снизили риск гепатоцеллюлярной карциномы на 21%. У любителей кофе также на 49% меньше шансов умереть от болезней печени.

Для людей, которые пили кофе из молотых зерен, снижение риска было еще большим.

У них риск развития хронического заболевания печени или хронической или жировой болезни печени был снижен на 35%, гепатоцеллюлярной карциномы - на 34% и смерти от болезни печени - на 61%.

Доктор Адхами объяснил, что "лекарство действительно может помочь на ранних стадиях заболевания печени", поскольку печень воспаляется в ответ на патоген.

"Это также может повлиять на процесс рубцевания ткани, а также позже у пациентов с циррозом или пациентов с развитой рубцовой тканью, которые склонны к первичному раку печени. Кофе полезен и на этом уровне ", - добавил он.

Реакция на исследование

Ограничением исследования является то, что его выборка состояла из белых людей из более высокого социально-экономического положения, поэтому его результаты не могут быть универсально применимы.

Биохимик профессор Натан Дэвис из Института печени и пищеварения Лондонского университетского колледжа предупредил MNT, что исследование не доказывает, что кофе является "суперпродуктом против болезней печени". Он отметил, что другие исследования даже "указывают на обратное".

По словам профессора Дэвиса, долгосрочный риск и польза в исследовании были настолько малы, - сказал профессор Дэвис - всего 4 на 1000 пьющих кофе, у которых не развиваются заболевания печени, по сравнению с 5 на 1000 тех, кто не пьёт кофе. чем кофе ".

Однако доктор Адхами остался полон энтузиазма, сказав, что было бы одно дело, если бы у нас уже были эффективные средства от всех заболеваний печени: "На данный момент, при отсутствии альтернативы, выпить напиток, который на самом деле является самым потребляемым напитком в мире".

Следует отметить, что исследование не вникает в механику того, почему кофе так полезен для печени.

Доктор Адхами сказал, что в результате этого исследования он ожидает рандомизированных контролируемых клинических испытаний, в которых проверяются различные молекулы кофе против заболеваний печени. "Поверьте, это самая волнующая новость о болезни печени", - прокомментировал он.

Ведущий автор доктор Оливер Кеннеди заключает:

"Кофе широко доступен, и преимущества, которые мы видим в нашем исследовании, могут означать, что он может предложить потенциальное профилактическое лечение хронических заболеваний печени. Это было бы особенно полезно в странах с более низким уровнем доходов и худшим доступом к здравоохранению, а также с наибольшим бременем хронических заболеваний печени ".