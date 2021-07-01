УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Ученые узнали, что кофе делает с печенью

1 июля 2021, 10:02

Наибольшую пользу приносит употребление 3–4 чашек кофе.

Кофе
Были небольшие исследования, и была связь между здоровьем печени и кофе/ pixabay

Для многих кофе - их любимая, а некоторые даже незаменимая часть каждого дня. Тем не менее, существует также постоянный поток часто противоречащих друг другу исследований, предлагающих доказательства как преимуществ, так и рисков, связанных с кофе.

Новое крупное исследование показало, что кофе всех видов снижает риск хронических заболеваний печени, ожирения печени, рака печени и смерти от хронических заболеваний печени.

Наибольшую пользу приносит употребление 3–4 чашек кофе, даже без кофеина, в день. Кофе из молотого немного полезнее растворимого, пишет Medical News Today.

Читайте такжеУченые рассказали, когда лучше всего пить кофе

Исследование, проведенное учеными из университетов Саутгемптона и Эдинбурга в Соединенном Королевстве, опубликовано в журнале BMC Public Health.

Реклама

Заболевание печени и долгожданное исследование

Ежегодно во всем мире от болезней печени умирает 2 миллиона человек, причем 1 миллион человек умирает от осложнений цирроза, а еще один - от вирусного гепатита и гепатоцеллюлярной карциномы.

Согласно исследованию, регион, наиболее сильно пораженный заболеваниями печени, - это страны Африки к югу от Сахары. Далее следуют Центральная и Южная Америка, Восточная Европа и Юго-Восточная Азия.

Факторы риска заболевания печени включают употребление алкоголя, избыточный вес и диабет.

Medical News Today поговорил с гепатологом клиники Кливленда по трансплантологии доктором Талалом Адхами, который назвал исследование "совершенно потрясающим" благодаря его размаху.

"Были небольшие исследования, и была связь между здоровьем печени и кофе, но это исследование на самом деле привлекло гораздо большую ассоциацию только из-за огромного количества пациентов", - сказал он.

Авторы исследования проанализировали данные британского Биобанка о здоровье 494 585 человек, которые следили за ними в среднем 10,7 лет.

Из когорты 384 818 пили кофе, а 109 767 не пили, что составило контрольную группу исследования. Любители кофе употребляли кофе с кофеином, без кофеина, молотый и растворимый кофе.

В течение периода исследования образец содержал 3600 диагнозов хронического заболевания печени, 5439 случаев хронического заболевания печени или жировой болезни печени и 184 случая гепатоцеллюлярной карциномы. 301 человек умер от хронического заболевания печени.

По сравнению с участниками, которые не употребляли кофе, риск хронических заболеваний печени у пьющих кофе был на 21% ниже.

У них также на 19% снизился риск развития хронической или жировой болезни печени, и они снизили риск гепатоцеллюлярной карциномы на 21%. У любителей кофе также на 49% меньше шансов умереть от болезней печени.

Для людей, которые пили кофе из молотых зерен, снижение риска было еще большим.

У них риск развития хронического заболевания печени или хронической или жировой болезни печени был снижен на 35%, гепатоцеллюлярной карциномы - на 34% и смерти от болезни печени - на 61%.

Доктор Адхами объяснил, что "лекарство действительно может помочь на ранних стадиях заболевания печени", поскольку печень воспаляется в ответ на патоген.

"Это также может повлиять на процесс рубцевания ткани, а также позже у пациентов с циррозом или пациентов с развитой рубцовой тканью, которые склонны к первичному раку печени. Кофе полезен и на этом уровне ", - добавил он.

Реакция на исследование

Ограничением исследования является то, что его выборка состояла из белых людей из более высокого социально-экономического положения, поэтому его результаты не могут быть универсально применимы.

Биохимик профессор Натан Дэвис из Института печени и пищеварения Лондонского университетского колледжа предупредил MNT, что исследование не доказывает, что кофе является "суперпродуктом против болезней печени". Он отметил, что другие исследования даже "указывают на обратное".

По словам профессора Дэвиса, долгосрочный риск и польза в исследовании были настолько малы, - сказал профессор Дэвис - всего 4 на 1000 пьющих кофе, у которых не развиваются заболевания печени, по сравнению с 5 на 1000 тех, кто не пьёт кофе. чем кофе ".

Однако доктор Адхами остался полон энтузиазма, сказав, что было бы одно дело, если бы у нас уже были эффективные средства от всех заболеваний печени: "На данный момент, при отсутствии альтернативы, выпить напиток, который на самом деле является самым потребляемым напитком в мире".

Следует отметить, что исследование не вникает в механику того, почему кофе так полезен для печени.

Доктор Адхами сказал, что в результате этого исследования он ожидает рандомизированных контролируемых клинических испытаний, в которых проверяются различные молекулы кофе против заболеваний печени. "Поверьте, это самая волнующая новость о болезни печени", - прокомментировал он.

Ведущий автор доктор Оливер Кеннеди заключает:

"Кофе широко доступен, и преимущества, которые мы видим в нашем исследовании, могут означать, что он может предложить потенциальное профилактическое лечение хронических заболеваний печени. Это было бы особенно полезно в странах с более низким уровнем доходов и худшим доступом к здравоохранению, а также с наибольшим бременем хронических заболеваний печени ".

здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые узнали, что кофе делает с печенью». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Назван продукт, с которым категорически нельзя сочетать огурцыНазван продукт, с которым категорически нельзя сочетать огурцы Наследственность или образ жизни: ученые назвали главный секрет долголетияНаследственность или образ жизни: ученые назвали главный секрет долголетия Проявляется только у вакцинированных: назван новый симптом коронавирусаПроявляется только у вакцинированных: назван новый симптом коронавируса Гороскоп на 28 июня 2021 всех знаков Зодиака: "переворотная" новость и новый постГороскоп на 28 июня 2021 всех знаков Зодиака: "переворотная" новость и новый пост Жесткий мат и претензии: на Закарпатье судья вынесла вердикт в три буквы следователю полицииЖесткий мат и претензии: на Закарпатье судья вынесла вердикт в три буквы следователю полиции

Последние новости

11:07

"Как россиян пустили, в Турции - постоянно *опа": из Киева в Анталию задержали сразу пять рейсов

11:05

Эксперты: война, коррупция и высокие налоги - главные риски для становления Украины

11:00

Опыт Швеции и США показывает, что повышение налогов приводит к экономическому спаду

10:56

Тина Кароль устроил стриптиз в лифте, страстно сорвав с себя одежду Видео

10:43

Суд оставил опекуном Бритни Спирс ее отца вопреки всем доводам певицы

Реклама
10:37

Желто-голубой флаг над Госдумой и гривны в Москве: Зеленский ответил Путину на "единый народ" Видео

10:30

"Мошенничество или слишком красивая история": языковой скандал вокруг Довбика получил продолжение

10:21

Период застоя и преобразования в финансовой сфере: что сулит Стрельцу гороскоп на июль-2021

10:02

Ученые узнали, что кофе делает с печенью Видео

09:58

"Вопите, как сумасшедший": "слуга народа" и экс-вице-премьер сцепились в прямом эфире Видео

09:42

Под Винницей пьяный водитель сбил коляску с младенцем: девочка пролетела десять метров и выжила

09:30

От мощных бурь до испепеляющей жары: синоптик удивил прогнозом до конца лета Видео

09:10

Гороскоп на завтра 2 июля 2021 всех знаков Зодиака: тайный сон, атака неудач, сильное разочарование Видео

08:27

Коронавирус в Украине 1 июля: за сутки поставили 705 новых диагнозов Видео

07:51

В Киеве возле посольства РФ "подожгли Кремль" Фото

07:45

"Прямая линия": почему Путин упрямо продолжает выступать перед пустым залом мнение

07:45

Рынок земли стартовал: скупят ли все иностранцы, по чем будет гектар и ждать ли бума продаж

07:44

Цикорий: побочные эффекты и в чем польза для здоровья Видео

07:17

Алина Гросу публично разделась, чтобы поддержать украинскую сборную по футболу

07:13

Гроза, град и шквалы: сегодня в Киеве будет царить непогода Видео

Реклама
06:42

Обстрел британского эсминца Defender: в НАТО озвучили резкое заявление в отношении РФ Видео

06:35

От Кучмы и Порошенко к Зеленскому: как Большой Герб стал символом наследственности власти мнение

05:54

Вода с лимоном натощак: кому категорически нельзя пить модный напиток Видео

04:57

Эксперт объяснил, почему ЕС не признает китайскую CоronaVac, которой прививают украинцев Видео

02:54

Польза овощей, фруктов и ягод по цветам: от чего могут защитить

01:45

Назван продукт, с которым категорически нельзя сочетать огурцы Видео

01:37

У Кравчука назвали условие и формат участия США в переговорах по Донбассу Видео

00:51

Звезда Квартала похвалилась загаром в крошечном бикини

00:19

Гороскоп на 1 июля 2021 всех знаков Зодиака: повышение, надбавка и ловушка завистников Видео

30 июня, среда
23:36

Лунный посевной календарь на июль 2021 для садоводов и огородников Видео

23:20

Медицинский комитет дал Раде рекомендацию голосовать за легализацию каннабиса Видео

22:58

Погода в первый день июля: в Украину ворвутся сильные дожди и град

22:26

Рэперша Alyona Alyona похвасталась, что переехала к бойфренду

22:00

Какое спиртное очень опасно для организма в жару - ответ экспертов Видео

21:32

В Минздраве рассказали, во сколько раз нужно поднять скорость вакцинации от COVID-19 Видео

21:18

Львов накрыла адская буря: повалены деревья, побиты авто и остановлен транспорт Видео

20:56

Sony назвала игры, которые войдут в подписку PS Plus в июле Видео

20:50

Наследственность или образ жизни: ученые назвали главный секрет долголетия

20:36

На Львовском полумарафоне остановилось сердце у еще одного бегуна

20:35

Ученые пояснили, насколько опасен штамм коронавируса "Лямбда" Видео

Реклама
20:24

Мы не ждали, а они повысили: с 1 июля 5 млн украинцев получат повышенные пенсии Видео

20:19

Хиты по дешёвке – в магазине Microsoft появились скидки на Mafia III и GTA V Видео

20:01

Большое увольнение: из Нацбанка увольняется целый департамент

19:59

У Зеленского прокомментировали слова Путина о "внешнем управлении Украиной" Видео

19:51

Эксперты назвали главную причину ужасного качества воды в Днепре

19:31

Выяснилось, кого граждане считают крупнейшими союзниками Украины - опрос

19:30

Маша Ефросинина раскрыла правду про Дурнева в ответ на его дерзость в соцсетях

19:16

Пригодятся во время новых локдаунов: украинцам рассказали о пользе ковид-сертификатов Видео

19:16

Гороскоп для Скорпиона на июль: когда ловить удачу за хвост и чего нужно избегать в этом месяце

19:15

Складной Samsung Galaxy Z Fold3 красуется на рендерах со всех сторон Фото

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять