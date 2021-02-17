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Ученые узнали, где нужно жить, чтобы меньше болеть

17 февраля 2021, 15:37
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На здоровье может повлиять ряд факторов окружающей среды.

Коронавирус, врач
На здоровье может повлиять ряд факторов окружающей среды. / Reuters

Жизнь рядом с изобилием зеленой растительности может компенсировать негативное воздействие загрязнения воздуха на здоровье кровеносных сосудов.

Первое в своем роде исследование опубликовано перед печатью в Американском журнале физиологии сердца и физиологии кровообращения.

Исследования показали, что близость к зеленым насаждениям - деревьям, флоре и другой растительности - может снизить уровень артериального давления и риск сердечных заболеваний. На это может повлиять ряд факторов окружающей среды, включая более широкие возможности для занятий спортом на открытом воздухе, снижение психического стресса и социально-экономический статус.

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Однако взаимосвязь между здоровьем сосудов (кровеносных сосудов), зелеными насаждениями и загрязнением воздуха полностью не изучена.

В новом исследовании исследователи изучили жесткость артерий у взрослых добровольцев с сопутствующими заболеваниями, такими как ожирение, высокое кровяное давление, диабет и высокий уровень холестерина, которые помещают добровольцев в категорию умеренного и тяжелого риска сердечных заболеваний.

Используя адреса проживания участников и данные со станций мониторинга Геологической службы США и местного Агентства по охране окружающей среды, исследовательская группа проанализировала факторы окружающей среды, в которых жили добровольцы, в том числе:

  • индекс растительности, включая количество и изменение уровней озеленения в пределах 200 метров и радиусом одного километра вокруг дома каждого добровольца;
  • твердые частицы, которые представляют собой крошечные токсичные частицы, невидимые невооруженным глазом, в воздухе;
  • уровни озона, бесцветного токсичного газа и значительного загрязнителя воздуха.

Во времена, когда уровни твердых частиц и озона были высокими, участники имели более высокий уровень жесткости артерий, однако у тех, кто жил в районах с большим количеством флоры, улучшалась функция кровеносных сосудов.

Исследователи объяснили, что деревья и другая зелень компенсируют сосудистую дисфункцию, вызываемую загрязнением воздуха.

Предыдущая работа той же исследовательской группы показала, что "люди, живущие в районах с высокой зеленью, меньше подвержены воздействию летучих химикатов и имеют больший семейный доход".

В текущем исследовании они изучили взаимосвязь между зеленью, загрязнением воздуха и жесткостью артерий и обнаружили аналогичную корреляцию между нормализованным индексом разницы растительности Геологической службы США и средним доходом домохозяйства. Даже при корректировке таких привычек образа жизни, таких как упражнения и курение (70% добровольцев были некурящими), исследователи обнаружили, что "влияние зеленых насаждений на гемодинамическую функцию в значительной степени не зависит от среднего дохода домохозяйства, уровня физической активности и употребления табака.

"Эти результаты показывают, что жизнь в зеленых зонах может способствовать здоровью сосудов, и что благоприятное воздействие на озеленение может быть отчасти связано с ослабленным воздействием загрязнителей воздуха, таких как твердые частицы и озон", - пишут исследователи.

здоровье
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