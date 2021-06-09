Ученые узнали, как еда в тишине влияет на выбор еды

Группа медленной музыки с большей вероятностью выбрала более здоровую пищуа / 1zoom.ru

Музыка, которую вы слушаете во время еды, может повлиять на тип еды, которую вы едите. Это результат нового исследования Орхусского университета в Дании, в котором сравнивался выбор продуктов питания, когда люди слушали разную музыку.

Одна группа слышала медленную музыку, другая - быструю, менее гармоничную композицию, сыгранную в минорной тональности, которая, как известно, вызывает такие эмоции, как грусть или неизвестность.

В журнале Appetite исследователи сообщают, что группа медленной музыки с большей вероятностью выбрала более здоровую пищу.

Возможно, из-за того, что группа не отвлекалась на музыку и не испытывала негативных эмоций от музыки, они уделяли больше внимания выбору лучшей еды.

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Это не первый случай, когда шум влияет на то, что мы едим.

В 2013 году исследователи Бирмингемского университета проанализировали 24 исследования эффектов отвлечения внимания шумом и визуальными стимулами, такими как телевизор, и обнаружили, что мы не только едим больше за обедом, когда отвлекаемся, но и едим больше за следующий.

Считается, что это связано с тем, что, решая, что съесть во время еды, мы подсознательно учитываем потребление.

Но если мы отвлечемся, наше воспоминание о последней трапезе будет не таким сильным, и наша внутренняя система балансировки не будет работать.

Фактически, некоторые эксперты говорят, что во время еды следует избегать любой музыки - или другого мешающего шума, такого как телевизор или разговор, и полагают, что это эффективный инструмент для контроля над потреблением пищи.

"Проще говоря, это уменьшает отвлекающие факторы, которые могут способствовать чрезмерному потреблению, и потенциально увеличивает удовольствие от еды", - говорит профессор Джейсон Хэлфорд, специалист по психологии и ожирению из Университета Лидса. Это также вызывает феномен, названный исследователями "эффектом хруста", которые считают, что услышав, как вы едите шумную пищу, вы замедляете свой прием пищи.

Этот термин был придуман в 2016 году учеными из Университета штата Колорадо в США, которые обнаружили, что люди ели на 31% меньше кренделей, когда слышали, как они едят.

"Мы думаем, что хруст создает естественные "точки паузы", момент во время еды, когда потребитель становится более осведомленным о своем поведении и может учитывать количество съеденной еды", - сказала Good Health соавтор исследования профессор Джина Слейко. В результате они могут замедлиться или перестать есть.

Тихое питание также может сосредоточить ваше внимание на вкусовых качествах.

И есть еще одна причина для перехода на тихое потребление.

Исследование, опубликованное в ноябре прошлого года в Корейском журнале медицинских наук, показало, что громкий разговор в помещении связан с большей передачей Covid-19.

Но полная тишина может работать не для всех. "Это может быть особенно сложно для людей, которые используют пищу, чтобы скрыть или отвлечь их от своих чувств", - говорит Кристин Уэйд-Рэмси.

Она предполагает, что сидение в тишине может заставить их задуматься об этих чувствах, и говорит, что "это может быть труднее, чем вы думаете, потому что мы просто не привыкли сидеть тихо, не отвлекаясь".

Так что, если вам трудно сидеть в тишине, попробуйте включить тихую фоновую музыку во время еды, но убедитесь, что она имеет медленный ритм.

Это потому, что ваше тело имеет тенденцию соответствовать ритму музыки, и медленное жевание может дать вашему телу время почувствовать насыщение.

"Если вы не хотите проводить всю трапезу в тишине, сосредоточьтесь на том, чтобы просто съесть первые пять кусочков еды, не разговаривая, а вместо этого обращайте внимание на все, что касается еды", - предлагает Кристин Уэйд-Рэмси.

Затем вы можете перейти к безмолвному приему пищи в течение дня или даже недели. "Поначалу это покажется странным, но это навык, который можно переучить", - добавляет она.

Это может помочь вам восстановить контроль над аппетитом, и, по крайней мере, вы получите больше удовольствия от еды.