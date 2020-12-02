Ученые узнали, как нужно ходить, чтобы продлить свою жизнь

Вы можете продлить свою жизнь на годы без необходимости инвестировать в высокотехнологичное оборудование./ Фото pixabay.com

Упражнения приносят бесчисленные преимущества для ума и тела. Нет недостатка в исследованиях, демонстрирующих их влияние на долголетие, но знание того, что и сколько нужно делать, может показаться обманчивым, особенно если вы только начинаете.

К счастью, вы можете продлить свою жизнь на годы без необходимости инвестировать в высокотехнологичное оборудование или заниматься высокоинтенсивными упражнениями.

Исследование, опубликованное в Mayo Clinic Proceedings, превозносит преимущества быстрой ходьбы, предполагая, что простые упражнения могут увеличить продолжительность вашей жизни на годы. Более того, результаты были одинаковыми для всех профилей тела.

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Исследователи наблюдали за привычками ходьбы и смертями почти 475000 человек, большинству из которых было за 50 на момент начала исследования, и обнаружили, что люди, которые ходят быстрее, живут дольше, чем те, кто ходят медленнее.

"Быстрая ходьба" определялась исследователями как ходьба со скоростью не менее 4,8 км в час или 100 шагов в минуту.

Однако участники сами сообщили о темпе ходьбы, и их попросили указать, идут ли они "медленным темпом", "постоянным / средним темпом" или "быстрым темпом".

Участники с быстрой ходьбой имели более продолжительную продолжительность жизни по всем категориям индекса массы тела (ИМТ).

ИМТ - это показатель, который использует ваш рост и вес, чтобы определить, здоров ли ваш вес.

"Выживаемость у быстроходных людей одинакова для широкого диапазона индекса массы тела, от 20 до 40", - сказал доктор Франческо Заккарди, клинический эпидемиолог из Университета Лестера в Соединенном Королевстве и ведущий исследователь исследования.

"Этот результат показывает, что физическая функция является более сильным фактором долголетия, чем индекс массы тела, а также люди с высоким индексом массы тела, но с хорошей физической подготовкой, могут прожить дольше", - сказал он.

И наоборот, участники с более медленными темпами ходьбы имели более короткую продолжительность жизни по всем категориям ИМТ.

Исследователи сообщили, что у женщин, которые ходят быстрее, продолжительность жизни составляет около 87 лет по сравнению с 72 годами у женщин, которые медленно ходят.

Мужчины, которые быстро ходили, имели продолжительность жизни около 86 лет по сравнению с 65 годами у мужчин, которые ходили медленнее. Это получается как средняя разница за 15 лет для женщин и средняя разница за 20 лет для мужчин.

Важность упражнений

Физические упражнения являются неотъемлемой частью долголетия, потому что они обеспечивают защиту от ожирения, которое может привести к опасным для жизни заболеваниям и состояниям.

Они включают:

Сахарный диабет 2 типа

Ишемическая болезнь сердца

Некоторые виды рака, например, рак груди и рак кишечника

Инсульт

Ожирение также может подорвать качество вашей жизни и привести к психологическим проблемам, таким как депрессия и низкая самооценка.

В дополнение к регулярным занятиям спортом жизненно важно придерживаться здоровой и сбалансированной диеты для борьбы с ожирением.

Согласно NHS, здоровая диета должна состоять из:

Много фруктов и овощей

Много картофеля, хлеба, риса, макаронных изделий и других крахмалистых продуктов (в идеале вы должны выбирать цельнозерновые сорта)

Немного молока и молочных продуктов

Некоторое мясо, рыба, яйца, бобы и другие немолочные источники белка

Просто небольшое количество еды и напитков с высоким содержанием жира и сахара.

"Старайтесь избегать продуктов с высоким содержанием соли, потому что они могут повысить кровяное давление, что может быть опасно для людей, которые уже страдают ожирением", - предупреждает орган здравоохранения.

Он добавляет: "Вам также необходимо проверить информацию о калориях для каждого типа еды и напитков, которые вы потребляете, чтобы убедиться, что вы не превышаете свой дневной лимит".