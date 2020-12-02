УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Ученые узнали, как нужно ходить, чтобы продлить свою жизнь

2 декабря 2020, 16:32

Вы можете продлить свою жизнь на годы без необходимости инвестировать в высокотехнологичное оборудование.

бег
Вы можете продлить свою жизнь на годы без необходимости инвестировать в высокотехнологичное оборудование./ Фото pixabay.com

Упражнения приносят бесчисленные преимущества для ума и тела. Нет недостатка в исследованиях, демонстрирующих их влияние на долголетие, но знание того, что и сколько нужно делать, может показаться обманчивым, особенно если вы только начинаете.

К счастью, вы можете продлить свою жизнь на годы без необходимости инвестировать в высокотехнологичное оборудование или заниматься высокоинтенсивными упражнениями.

Исследование, опубликованное в Mayo Clinic Proceedings, превозносит преимущества быстрой ходьбы, предполагая, что простые упражнения могут увеличить продолжительность вашей жизни на годы. Более того, результаты были одинаковыми для всех профилей тела.

Читайте такжеБег vs ходьба: назван процесс, ускоряющий похудение и сжигающий калории

Исследователи наблюдали за привычками ходьбы и смертями почти 475000 человек, большинству из которых было за 50 на момент начала исследования, и обнаружили, что люди, которые ходят быстрее, живут дольше, чем те, кто ходят медленнее.

"Быстрая ходьба" определялась исследователями как ходьба со скоростью не менее 4,8 км в час или 100 шагов в минуту.

Однако участники сами сообщили о темпе ходьбы, и их попросили указать, идут ли они "медленным темпом", "постоянным / средним темпом" или "быстрым темпом".

Участники с быстрой ходьбой имели более продолжительную продолжительность жизни по всем категориям индекса массы тела (ИМТ).

ИМТ - это показатель, который использует ваш рост и вес, чтобы определить, здоров ли ваш вес.

"Выживаемость у быстроходных людей одинакова для широкого диапазона индекса массы тела, от 20 до 40", - сказал доктор Франческо Заккарди, клинический эпидемиолог из Университета Лестера в Соединенном Королевстве и ведущий исследователь исследования.

"Этот результат показывает, что физическая функция является более сильным фактором долголетия, чем индекс массы тела, а также люди с высоким индексом массы тела, но с хорошей физической подготовкой, могут прожить дольше", - сказал он.

И наоборот, участники с более медленными темпами ходьбы имели более короткую продолжительность жизни по всем категориям ИМТ.

Исследователи сообщили, что у женщин, которые ходят быстрее, продолжительность жизни составляет около 87 лет по сравнению с 72 годами у женщин, которые медленно ходят.

Мужчины, которые быстро ходили, имели продолжительность жизни около 86 лет по сравнению с 65 годами у мужчин, которые ходили медленнее. Это получается как средняя разница за 15 лет для женщин и средняя разница за 20 лет для мужчин.

Важность упражнений

Физические упражнения являются неотъемлемой частью долголетия, потому что они обеспечивают защиту от ожирения, которое может привести к опасным для жизни заболеваниям и состояниям.

Они включают:

  • Сахарный диабет 2 типа
  • Ишемическая болезнь сердца
  • Некоторые виды рака, например, рак груди и рак кишечника
  • Инсульт

Ожирение также может подорвать качество вашей жизни и привести к психологическим проблемам, таким как депрессия и низкая самооценка.

В дополнение к регулярным занятиям спортом жизненно важно придерживаться здоровой и сбалансированной диеты для борьбы с ожирением.

Согласно NHS, здоровая диета должна состоять из:

  • Много фруктов и овощей
  • Много картофеля, хлеба, риса, макаронных изделий и других крахмалистых продуктов (в идеале вы должны выбирать цельнозерновые сорта)
  • Немного молока и молочных продуктов
  • Некоторое мясо, рыба, яйца, бобы и другие немолочные источники белка

Просто небольшое количество еды и напитков с высоким содержанием жира и сахара.

"Старайтесь избегать продуктов с высоким содержанием соли, потому что они могут повысить кровяное давление, что может быть опасно для людей, которые уже страдают ожирением", - предупреждает орган здравоохранения.

Он добавляет: "Вам также необходимо проверить информацию о калориях для каждого типа еды и напитков, которые вы потребляете, чтобы убедиться, что вы не превышаете свой дневной лимит".

здоровье здоровый образ жизни
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые узнали, как нужно ходить, чтобы продлить свою жизнь». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Медик рассказала, какое лекарство поможет уберечься от тромбов при COVID-19Медик рассказала, какое лекарство поможет уберечься от тромбов при COVID-19 Популярный продукт провоцирует рак – врачПопулярный продукт провоцирует рак – врач Очень непростая ситуация: врач развеял главный миф о температуре больше 37Очень непростая ситуация: врач развеял главный миф о температуре больше 37 Эксперты назвали упражнение, которое улучшает потенциюЭксперты назвали упражнение, которое улучшает потенцию Как связан витамин D и работа кишечника - ответ ученыхКак связан витамин D и работа кишечника - ответ ученых
Следующий материал

Последние новости

16:32
Ученые узнали, как нужно ходить, чтобы продлить свою жизнь
16:28
Умерла актриса Нина Иванова из Весны на Заречной улице
16:26
Астролог спрогнозировал перед Новым годом погодный сюрприз
16:19
Люди начали заражаться COVID-19 в США раньше Китая - ответ ученых
15:59
Жесткого карантина в Украине не будет до Нового года – СМИ Видео
Реклама
15:55
Экс-солистка Hi-Fi показала себя без фотошопа на пикантном фото
15:55
"Разрушитель клеток": врач назвала опасный картофель Видео
15:45
Чат с экспертом по страховой медицине Мариной Зварич
15:32
Социологи выяснили, сколько украинцев хотят локдауна на праздники
15:27
"Почему не кастрюлю?!": Елка в шляпе – почему все смеются над главной елкой Украины Видео
15:25
Гороскоп на 3 декабря для всех: быстрый роман, рабочий успех и расставание с деньгами Видео
15:24
Лукашенко пожаловался на "бессовестное поведение" Польши и стран Балтии Видео
15:15
Гламурное пальто-халат стало ярким трендом зимы 2021 - фото Фото Видео
15:01
Восстановление после коронавируса: простые упражнения Видео
14:49
Врач назвал главные причины смерти при COVID-19 Видео
14:42
В Киеве открывается новогодний городок в стиле Гарри Поттера Видео
14:38
ВОЗ ужесточила правила ношения масок для лица Видео
14:31
В ЕС выдвинули ультиматум Лукашенко и анонсировали еще один удар по режиму Беларуси Видео
14:17
Арестович объяснил, почему Путину нужно встретиться с Зеленским в нормандском формате Видео
14:13
Эйфория 2020 - вышел трейлер первого спецэпизода Видео
Реклама
14:13
Врач рассказал, как избавиться от храпа простыми способами Видео
14:10
В Украине отменили карантин выходного дня Видео
14:00
Новое исследование обнаружило диету, ускоряющую метаболизм Видео
13:40
Экс-министр объяснил, почему локдаун в Украине необходим Видео
13:35
Кулеба рассказал о планах РФ легитимизировать представителей "ЛНР" и "ДНР" в Совбезе ООН Видео
13:34
Ученые связали сухофрукты с неожиданными выгодами для здоровья Видео
13:25
Штраф до 24 тыс. грн: Рада запретила продажу электронных сигарет лицам до 18 лет Видео
13:04
New York Times назвала лучшие сериалы и шоу 2020 года
12:53
Опрос показал, как украинцы оценивают борьбу властей с COVID-19 Видео
12:22
Путин раскрыл глобальные планы ОДКБ Видео
12:21
Рисовая вода: удивительные преимущества для здоровья Видео
12:00
Гороскоп на 2 декабря для всех: мощный союзник и моментальная любовь Видео
11:55
"Локдаун в Украине – глупость": Гордон предупредил власть о серьезном ударе Видео
11:53
Актер фильма Собачье сердце умер от коронавируса
11:42
Посещавший Крым Баста выступит в Киеве
11:27
Стала известна причина провала карантина выходного дня Видео
11:07
В Москве объяснили, почему не выведут войска из Приднестровья Видео
11:05
Эпидемиолог притушил оптимизм после сведений ВОЗ по коронавирусу: чего ожидать Видео
11:02
Православный календарь на декабрь 2020: День Николая, Екатерины и Андрея
10:46
Почему мэры наплевали на требования Зеленского мнение
Реклама
10:32
Угроза территории НАТО: в Альянсе раскрыли опасность России Видео
10:21
Земле грозит катастрофа: астролог назвал даты Видео
10:10
Совбез ООН обсудит Украину с представителями "ДНР" и "ЛНР" - СМИ Видео
09:45
Байден сделал громкое заявление о ядерной сделке с Ираном Видео
09:40
Можно ли забеременеть сразу после месячных: факты и вероятность Видео
09:26
В Слуге народа объяснили отмену тюремного заключения за ложь в е-декларациях Видео
09:24
Элиты видят приближающийся коллапс и готовы свергать Путина мнение
09:18
В Европе одобрена действенная вакцина от COVID-19 Видео
09:15
В моде необыкновенная женская стрижка до плеч блант боб: фото Фото
08:55
Боль в печени: на что обратить внимание, пока не потребовалась пересадка Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять