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Ученые узнали, как трендовые вегаские диеты влияют на рост и кости детей

8 июня 2021, 13:55

Родители должны осознавать риски, связанные с веганской диетой.

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Авторы считают, что детям-веганам следует давать добавки / 1zoom.ru

Одно исследование показало, что если посадить детей на модную веганскую диету, они вырастут низкорослые и с более слабыми костями.

Исследователи обнаружили, что дети в возрасте от пяти до десяти лет, которые придерживаются растительной диеты, в среднем на три сантиметра ниже тех, кто ест мясо.

Их кости также были меньше и менее прочны, что подвергало детей риску переломов или остеопороза в более позднем возрасте, пишет The Daily Mail.

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В исследовании, проведенном Институтом здоровья детей на Грейт-Ормонд-стрит Лондонского университетского колледжа, говорится, что родители должны осознавать риски, связанные с веганской диетой.

Авторы считают, что детям-веганам следует давать добавки с витамином B12 и витамином D, чтобы уменьшить потенциально долгосрочные последствия для здоровья от выращивания только на растениях.

Веганы исключают все продукты животного происхождения, включая молочные продукты, яйца и даже мед. Но существует мало доказательств того, что это может нанести вред здоровью детей.

Ведущий автор, профессор Джонатан Уэллс из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сказал: "Мы знаем, что людей все больше привлекают растительные диеты по нескольким причинам, включая содействие защите животных и уменьшение нашего воздействия на климат.

"Действительно, глобальный переход к рациону на основе растений теперь признан решающим для предотвращения нарушения климата, и мы решительно поддерживаем эти усилия. Мы также знаем, что до сих пор исследования воздействия этих диет на здоровье детей в основном ограничивались оценками роста и веса и проводились только среди детей-вегетарианцев.

"Наше исследование дает существенное представление о последствиях для здоровья детей, соблюдающих вегетарианскую и веганскую диету".

В новом исследовании приняли участие 187 здоровых детей в возрасте от пяти до десяти лет в Польше. Из них 63 ребенка были вегетарианцами, 52 вегана и 72 всеядны.

Дети на веганской диете в среднем были на три сантиметра ниже ростом. У них также было на 4-6% меньше минеральных веществ в костях, и вероятность дефицита витамина B-12 у них была более чем в три раза выше, чем у всеядных.

Соавтор, профессор Мэри Фьютрелл добавила: "Максимальное улучшение здоровья костей у детей рекомендуется с целью снижения риска остеопороза и переломов в будущем. Мы обнаружили, что у детей-веганов была более низкая костная масса даже с учетом их меньшего тела и размера костей. Это означает, что они могут вступить в подростковый возраст - фазу, когда потребности костей в питательных веществах выше, а дефицит костной ткани уже установлен.

"Если такой дефицит вызван диетой, которая сохраняется в подростковом возрасте, это может увеличить риск неблагоприятных исходов для костей в более позднем возрасте", - говорит она.

Однако с другой стороны, у детей-веганов на 25 процентов ниже уровень "плохого" холестерина ЛПНП и более низкий уровень жира в организме.

Соавтор, доктор Малгожата Десмонд, сказал: "Мы обнаружили, что веганы потребляли больше питательных веществ, что указывало на "необработанный" тип растительной диеты, что, в свою очередь, связано с меньшим содержанием жира в организме и улучшением профиля риска сердечно-сосудистых заболеваний.

С другой стороны, более низкое потребление белка, кальция и витаминов B12 и D может объяснить их менее благоприятные концентрации минералов в костях и сывороточных витаминов.

"Сначала мы были удивлены плохим профилем здоровья сердечно-сосудистой системы у детей-вегетарианцев, но их диетические данные показали, что они ели относительно переработанный тип растительной диеты с менее здоровым уровнем клетчатки и сахара по сравнению с веганами.

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