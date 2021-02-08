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Ученые узнали, как увеличение веса с течением времени может предсказать смертность

8 февраля 2021, 10:32

Влияние увеличения веса на смертность сложное.

Похудение
Влияние увеличения веса на смертность сложное / MSN

Избыточная масса тела может привести к различным проблемам со здоровьем, включая диабет 2 типа, высокое кровяное давление и сердечно-сосудистые заболевания.

В недавнем исследовании изучалось, как измерение ИМТ человека с течением времени может помочь оценить риск заболевания и смертности в более позднем возрасте.

Ученые опубликовали свои выводы в Annals of Epidemiology.

"Влияние увеличения веса на смертность сложное. Это зависит как от времени, так и от величины набора веса и от того, где начался ИМТ", - говорит доктор Хуэй Чжэн, ведущий автор исследования и доцент социологии Университета штата Огайо.

Как проходило исследование

Для исследования ученые проанализировали данные истории болезни из Фрамингемского исследования сердца (FHS), в котором ученые отслеживали состояние здоровья трех поколений.

Удаление участников FHS с неполными данными привело к тому, что в команде осталось 4576 человек из исходной когорты FHS и 3753 участника из когорты потомков. Исследователи также ограничили свой анализ включением только лиц, которым на момент начала исследования было не менее 31 года.

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К 2011 году умерло 3913 человек из исходной когорты и 967 человек из когорты потомства.

Исследователи контролировали множество факторов, которые, как известно, влияют на смертность, включая курение, уровень образования и пол.

Проанализировав, как ИМТ участников развивался на протяжении многих лет, исследователи обнаружили, что участники старшего возраста обычно попадали на одну из семи траекторий ИМТ.

У второго поколения, однако, было всего шесть траекторий ИМТ, потому что немногие члены этой группы теряли вес в течение своей жизни.

Повышение вероятности выживания

Исследователи обнаружили, что в обоих поколениях те, кто имел здоровый ИМТ в раннем взрослом возрасте, а затем постепенно набирал вес с возрастом, как правило, жили дольше. Однако это было только в том случае, если у них не развилось ожирение.

Авторы предполагают, что небольшая прибавка в массе тела в пожилом возрасте может обеспечить защиту от таких проблем, как дефицит питательных веществ и потеря плотности мышц и костей из-за хронических заболеваний.

Участники, чей вес оставался в пределах здорового диапазона на протяжении всей жизни, имели второй по величине риск смертности, за ними следовали те, кто имел избыточный вес, но оставался с таким же весом на протяжении всей своей жизни. Затем появились люди с недостаточным весом, а затем, в старшем поколении, те, кто изначально имел избыточный вес, но терял вес с возрастом.

Наименее всего выживали люди, страдающие ожирением в раннем взрослом возрасте и продолжавшие набирать вес.

"Основная идея заключается в том, что для тех, кто в раннем взрослом возрасте набирает нормальный вес, набирая умеренное количество веса на протяжении всей жизни и переходя в категорию избыточного веса в более зрелом возрасте, можно на самом деле увеличить вероятность выживания", - говорит доктор Чжэн.

Смертность населения

Исследователи обнаружили, что у второго поколения избыточный вес и ожирение развились раньше, чем у их родителей.

"Траектории более высокого ИМТ у молодого поколения имеют тенденцию смещаться вверх в более раннем возрасте по сравнению с их родителями", - говорит доктор Чжэн.

Авторы исследования объясняют, что благодаря медицинским достижениям люди с ожирением имеют больше шансов выжить сейчас, чем в предыдущие десятилетия.

Однако доктор Чжэн предупреждает, что эта тенденция по-прежнему имеет разветвления для общества:

Исследование подтверждает результаты исследования доктора Чжэна и других, проведенного в 2013 году, которое показало, что люди, которые имели избыточный вес в возрасте 50 лет, но сохраняли его относительно стабильным на протяжении многих лет, с большей вероятностью выжили в следующие 19 лет.

"Теперь, благодаря этому исследованию, - говорит доктор Чжэн, - мы знаем больше о тенденциях веса в более раннем возрасте и о том, как они связаны со смертностью".

здоровье
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