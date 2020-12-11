УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Ученые узнали, какая температура идеальная для крепкого сна

11 декабря 2020, 10:27

Температура вашего тела снижается во время сна.

бессонница
Температура вашего тела снижается во время сна/ Фото pixabay.com

Комфортная обстановка важна для здорового сна. Идеально, если в спальне будет температура около 18,3 ° C, плюс-минус несколько градусов.

Температура вашего тела снижается во время сна, и прохладная, но не холодная комната поможет вам уснуть и поддерживать сон всю ночь.

Младенцам может потребоваться немного более высокая комнатная температура для сна, но вы не должны поворачивать термометр больше, чем на несколько дополнительных градусов, чтобы их маленькие тела не перегревались.

Наука

Существуют научные причины, по которым комнатная температура около 18,3°C является оптимальной для хорошего ночного сна. Это связано с регулированием внутренней температуры вашего тела.

Читайте такжеЦиклы сна и их влияние на здоровье: как улучшить свой сон

Внутренняя температура вашего тела меняется в течение 24 часов. Это называется циркадный ритм. Ваше тело начинает излучать тепло примерно в то время, когда вы ложитесь спать, и продолжает остывать, пока не достигнет своей нижней точки ближе к рассвету, около 5 часов утра.

Ваше тело охлаждается за счет расширения кровеносных сосудов в коже. Когда ночью у вас начинает падать температура, вы можете заметить, что ваши руки и ноги сначала нагреваются. Это потому, что ваше тело пропускает тепло через них, чтобы снизить внутреннюю температуру.

Если температура в вашей спальной слишком высокая или низкая, это может повлиять на снижение внутренней температуры вашего тела и привести к нарушению сна.

Одно исследование, проведенное в 2012 году, показало, что температура в комнате, в которой вы спите, является одним из наиболее важных факторов в обеспечении качественного сна.

Другое исследование изучило данные 765 000 респондентов и обнаружило, что большинство людей испытывают ненормальный режим сна в жаркие летние месяцы, когда может быть труднее поддерживать спальные помещения при оптимальной температуре. Это может повлиять на способность организма охлаждаться ночью.

А как для младенцев?

Вам не нужно создавать совершенно иную среду для сна для младенцев. Вы можете поднять термостат на градус или два, но они должны быть нормальными в комнате при температуре от 15,6 до 20 °C, если они правильно одеты.

В целом, вам следует избегать перегрева младенца, поскольку это может увеличить риск синдрома внезапной детской смерти (СВДС).

Есть несколько причин, по которым младенцам может потребоваться спать в комнате, которая немного теплее вашей собственной:

  • они не могут регулировать температуру так же легко, как взрослые
  • они не спят с таким большим количеством одеял, чтобы снизить риск СВДС

Вы должны укладывать ребенка спать только в дышащем спальном мешке. Мешки для сна можно сделать из более прохладного или теплого материала, и вы можете менять их в зависимости от времени года. Вашему ребенку не следует надевать шапку в помещении, потому что это влияет на внутреннюю температуру тела и может препятствовать его способности остыть.

Вы можете убедиться, что вашему ребенку не слишком жарко, коснувшись его шеи или живота во время сна. Если их кожа горячая или потная, снимите слой одежды.

Ваш младенец также должен спать в темноте и в тихой обстановке, чтобы сон был здоровым.

Слишком жарко или слишком холодно

Температура за пределами комфортных условий сна может по-разному повлиять на ваш сон в целом.

Вы можете заметить беспокойный сон, когда температура в комнате выше оптимальной для сна. Этот беспокойный сон в жаркой комнате может быть вызван замедлением сна или быстрым движением глаз (REM).

Влажность, помимо жары, также может вызывать проблемы со сном.

Слишком холодно

В исследовании, проведенном в 2012 году, были изучены полуобнаженные участники и было обнаружено, что на их сон больше влияли низкие температуры, чем теплые. Однако у этих участников не было одеял или других постельных принадлежностей, чтобы согреться.

В целом холод не влияет на ваш цикл сна, но может затруднить засыпание и повлиять на другие аспекты вашего здоровья. Если вам слишком холодно во время сна, ваше тело может изменить свою сердечную вегетативную реакцию.

Другие советы по сну

Хороший сон жизненно важен для хорошего функционирования вашего тела, поэтому очень важно подготовить почву для здорового сна. Вот несколько советов по созданию среды, способствующей качественному сну.

Отрегулируйте температуру в помещении

Откройте окна, включите кондиционер или обогрев, если температура поднимется или опускается за пределы идеального диапазона для сна. Возможно, вы даже сможете установить в своей комнате термостат, чтобы регулировать температуру в спальнях.

Включите кондиционер или вентилятор в теплые месяцы, чтобы снизить температуру и обеспечить циркуляцию воздуха.

Меняйте постельные принадлежности при смене сезонов

Уютное пуховое одеяло, которое вы используете в январе, может не подойти летом. Держите легкое одеяло, чтобы использовать его в жаркие месяцы, чтобы избежать перегрева.

Аналогичным образом, резкое похолодание может потребовать от вас накинуть на одеяло еще одно одеяло на несколько дней или недель, чтобы согреться.

Избегайте кофеина днем ​​или вечером

Употребление кофе, чая или газированных напитков во второй половине дня и вечером может затруднить засыпание ночью. Вместо этого пейте напитки без кофеина после определенного времени дня, чтобы избежать нежелательной настороженности, когда пора ложиться спать.

Сделайте вашу комнату темной

Когда ложитесь спать, считайте свою спальню пещерой. Закройте окна жалюзи или шторами, чтобы в вашу комнату не проникали уличные фонари или солнечный свет.

Вы также можете удалить электронные устройства, излучающие свет, из ваших спальных помещений, например мигающие огни, компьютерные мониторы или телефоны.

Примите тишину

В вашей спальне не должно быть шума, который может отвлекать вас от засыпания или разбудить вас посреди ночи. Держите гаджеты, которые могут гудеть или пищать, подальше от вашей спальни и подумайте о машине белого шума или берушах для ушей, если вы не можете блокировать шумы, издаваемые другими людьми.

Установите режим сна

Циркадный ритм вашего тела устанавливает регулярный распорядок дня для вашего тела, и вы должны придерживаться его для здорового сна. Старайтесь каждый день ложиться спать в одно и то же время.

Выключите гаджеты или другие экраны, излучающие синий свет, за полчаса или час до сна.

Прочтите книгу или сделайте что-нибудь успокаивающее, например, дыхательные упражнения или медитацию, прежде чем выключать свет на ночь.

здоровье сон бессонница
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые узнали, какая температура идеальная для крепкого сна». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Анализ крови: 10 самых важных показателейАнализ крови: 10 самых важных показателей Еда против запора: названы лучшие продуктыЕда против запора: названы лучшие продукты Мед и корица: мощное лекарство или большой мифМед и корица: мощное лекарство или большой миф Высокий сахар в крови: опасные алкогольные напитки-"провокаторы"Высокий сахар в крови: опасные алкогольные напитки-"провокаторы" Почему в отношениях пропадает секс: психолог назвала главные причиныПочему в отношениях пропадает секс: психолог назвала главные причины
Следующий материал

Последние новости

11:25
Полина Гагарина разделась для обложки нового сингла
11:17
Травы, которые уменьшают тревожность во время беременности Видео
11:14
Двойной удар вирусов: Степанов предупредил о вспышке COVID-19 и назвал сроки Видео
10:49
В Украине фиксируют повторные случаи заражения COVID-19: кто заболел снова Видео
10:40
Гороскоп на 11 декабря для всех: покорение сердца и крест на инициативах Видео
Реклама
10:38
Байден запустил машину запугивания и террора, которая грозит гражданской войной мнение
10:34
"За ложь надо отвечать": Бутусов пригрозил ответственностью министру обороны Видео
10:27
Ученые узнали, какая температура идеальная для крепкого сна Видео
10:23
Украинская звезда назвала способ направления россиян на правильный путь
10:08
Как продержаться дольше в постели: 8 лайфхаков для мужчин Видео
09:58
"Бездомный оппозиционер": скандальный экс-министр Омелян примкнул к партии Порошенко Видео
09:52
Из-за непогоды в Киеве ввели оперативное положение, город сковали пробки Видео
09:33
Подорожание билетов на поезда: в Укрзализныце раскрыли детали Видео
09:20
Киев предупредили о новой атаке непогоды: когда готовиться
09:07
Где в Украине больше всего новых зараженных COVID-19: назван город-лидер Видео
09:06
Эксперты рассказали, как кофе влияет на воспаление в организме Видео
08:58
Пересмотр итогов выборов: Трамп получил неожиданную поддержку из Конгресса Видео
08:39
Как сейчас поддержать иммунитет: названы лайфхаки Видео
08:27
И Украина, и Россия - два мафиозных государства. Но есть нюанс мнение
08:16
Смертельный антирекорд: коронавирус в Украине убил за сутки почти 300 человек Видео
Реклама
07:45
Человек года 2020 по версии Time: названы триумфаторы Видео
07:15
Заместитель Авакова заразился коронавирусом Видео
06:58
Три песца бегут по направлению к Путину мнение
06:45
"Её не существует": Радуцкий резко высказался о российской вакцине против COVID-19 Видео
06:32
Гороскоп на 12 декабря для всех: денежное совпадение и запретный интим Видео
06:29
Настя Ивеева очаровала в откровенном красном мини-платье
06:04
Победа "пушечного мяса": СМИ раскрыли роль наемников в войне в Карабахе Видео
06:00
Вакцинация от COVID-19 в Украине: кто первым получит препарат Видео
05:33
Повторный коронавирус: эпидемиолог предупредил об опасности Видео
05:01
Кризис в Армении после капитуляции в Карабахе: эксперт назвал главный сценарий для Еревана Видео
04:27
Что нельзя делать в День святого Андрея и как гадать на любовь
04:06
Новая должность и передача власти: в Беларуси раскрыли хитрый план Лукашенко Видео
03:30
Ученые нашли связь между коронавирусом и бессонницей Видео
02:49
Силовой сценарий Лукашенко: эксперт объяснил, как Беларусь превращают в тюрьму Видео
02:07
Праздник с первой ноты: лучшие новогодние песни всех времен и народов Видео
00:53
Холостячка 2020 топлес показала формы на пикантных кадрах
00:27
Украину ждет резкий скачок заболеваемости COVID-19 после Нового года Видео
00:25
Медики показали, как выглядят поврежденные COVID-19 легкие
10 декабря, четверг
23:54
Алиев назвал Ереван исторической землей Азербайджана: в Армении отреагировали Фото Видео
23:05
Ляшко рассказал, когда коронавирус в Украине пойдет на спад​ Видео
Реклама
23:03
В парламенте назвали условие досрочного введения локдауна Видео
22:40
На 20% вероятнее: названа категория людей, которая умрет от первого инфаркта Видео
22:25
В Раде рассказали, когда начнется массовая COVID-вакцинация в Украине Видео
22:21
Опасно для здоровья: АМКУ оштрафовал некоторых производителей молочки
22:04
Коронавирус в Украине 10 декабря: поставлены еще более 13 тыс. диагнозов Видео
21:59
Украина начала праздновать Хануку: что надо знать о празднике Фото Видео
21:33
Одиозная Маруся Звиробий идет на довыборы в Раду от Евросолидарности
21:24
Захват Крыма: Евросоюз продлил санкции против России Видео
21:23
6-дневное погружение в темноту в декабре 2020: что нужно знать о заявлении NASA Видео
21:08
В Минздраве рассказали о перспективах бесплатной вакцинации от COVID-19 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять