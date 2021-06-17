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Ученые узнали, какие водители чаще засыпают за рулем

17 июня 2021, 20:56

Большинство водителей были в возрасте от 31 до 60 лет.

Водительские права
Они были более внимательны, меньше допускали ошибок при вождении и менее агрессивно управляли автомобилем. / УНИАН

Согласно новому исследованию, плохое питание может увеличить риск опасного вождения для водителей грузовиков. Группа исследователей из Пекина изучила диеты почти 400 мужчин-водителей грузовиков в Сучжоу, Китай - городе к западу от Шанхая в провинции Цзянсу.

Они определили, что водители, которые ели больше нездоровой пищи, закусок и животных белков, с большей вероятностью будут уставать и им опасно управлять автомобилем, что может привести к автокатастрофам, пишет The Daily Mail.

И наоборот, водители грузовиков, которые придерживались богатой овощами диеты, с большей вероятностью были более безопасными и бдительными на дороге.

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Большинство водителей были в возрасте от 31 до 60 лет, с опытом работы от 6 до 10 лет и от 31 000 до 62 000 миль (от 50 000 до 100 000 км) на дорогах в среднем за год.

Каждому из участников исследования, опубликованному во вторник в журнале "Медицина труда и окружающей среды", был дан опрос, в ходе которого спросили, как часто они ели каждый из 25 различных видов пищи за последние 12 месяцев.

Водители были разделены на категории в соответствии с их диетами: богатые овощами, основные продукты питания (например, яйца, молоко и другие обычные продукты), животные белки и закуски.

Они также заполнили опросы с помощью многомерной инвентаризации утомляемости, в которой оценивается физическая и умственная усталость, и их опрашивали по поводу их поведения и отношения в дороге.

Было обнаружено, что те, кто придерживался диеты, богатой овощами или основными продуктами питания, меньше утомлялись и были более безопасными водителями.

Они были более внимательны, меньше допускали ошибок при вождении и менее агрессивно управляли автомобилем.

Между тем, водители, придерживающиеся диеты на основе животного белка, и те, кто придерживался закусок, чаще оказывались небезопасными водителями.

Все водители грузовиков в этих двух группах, вероятно, будут совершать больше ошибок и быть более агрессивными, чем их сверстники, причем водители, придерживающиеся закусочной диеты, особенно вряд ли будут демонстрировать позитивное поведение при вождении.

"Результаты этого исследования подтверждают взаимосвязь между режимами питания и поведением при вождении в выборке профессиональных водителей грузовиков", - пишут исследователи.

Более того, с помощью представленного анализа путей можно сделать вывод, что положительное поведение при вождении можно предсказать с помощью осмотрительного режима питания, такого как диета, богатая овощами, в то время как некоторые опасные модели поведения при вождении (ошибки, упущения и нарушения) могут быть предсказаны нездоровым поведением. режимы питания, характеризующиеся высоким потреблением жиров и сахаров".Обе последние две категории также были связаны с более высоким уровнем утомляемости.

Уже давно существует связь между более здоровым питанием и большей энергией в течение дня, а также повышенным вниманием.

Водители грузовиков часто едят на стоянках для грузовиков и у них нет времени готовить для себя, вместо этого они едят еду, доступную им на этих остановках.

Около 37 процентов опрошенных дальнобойщиков либо ели всю еду, либо большую часть еды на стоянках для грузовиков.

Водители грузовиков, которые привозили еду из дома, часто ели более здоровую пищу, такую ​​как фрукты, овощи и орехи, а не мясо, закуски и сладкие продукты, которые ели на дорогах.

Исследователи также отмечают очевидную связь между выбором нездоровой жизни и более опасным образом жизни, поскольку люди, которые едят больше нездоровой пищи, с большей вероятностью пойдут на ненужный риск.

Поскольку утомленные водители с большей вероятностью могут быть опасными, а утомленные водители с большей вероятностью будут выбирать худшую диету, исследователи считают, что усталость также сыграла роль в менее внимательном и склонном к ошибкам вождении.

Однако, согласно их отчету, они не могут быть уверены на 100 процентов.

здоровье
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