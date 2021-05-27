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Врач рассказала, какое неприятное состояние волос могут вызвать тренировки

27 мая 2021, 21:58

Работа в тренажерном зале повышает вашу уверенность в себе.

Волосы
Любая потная активность может вызвать шелушение кожи головы. / fashionlady.in

Перхоть - очень распространенное, но неприятное состояние. Никто не хочет видеть, как омертвевшая кожа слетает с головы изо дня в день. Работа в тренажерном зале повышает вашу уверенность в себе, но если упражнения вызывают перхоть, вашей уверенности будет мешать дискомфорт на коже головы.

Трихолог Низорала Стефани Сей обнаружила связь между упражнениями и перхотью, пишет Express.co.uk.

Могут ли упражнения вызвать перхоть?

Уверенность в теле и увеличение мышечной массы стоят на повестке дня многих, но они могут сопровождаться перхотью, если вы не будете осторожны.

По словам трихолога Низорала Стефани Сей, больше физических упражнений может привести к появлению перхоти.

Хотя больше физических упражнений напрямую не вызывает перхоти, любая потная активность может вызвать шелушение кожи головы.

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Стефани сказала: "Причиной проблемы может быть пот, который вы генерируете во время тренировок и пребывания в потной среде тренажерного зала.

"Основная причина перхоти - это Malassezia, которая хорошо растет в маслянистой и влажной среде.

"Потная кожа головы во влажном тренажерном зале - идеальная питательная среда, которая может усугубить перхоть", - добавляет она.

Даже если вы на мгновение потеете или занимаетесь легкой тренировкой, например, йогой или ходьбой, у вас все равно может появиться перхоть.

Вы можете не осознавать, что потели, а затем оставлять пот сохнуть на коже головы, и это проблема.

Стефани объяснила: "Сухой пот также может способствовать сухости и зуду кожи головы. Это происходит потому, что влага испарилась и оставила соль на коже головы и волосах".

Есть простой способ справиться с проблемой сухого пота и перхоти.

Стефани сказала: "Обязательно вымойте волосы сразу после тренировки. Если вы не можете этого сделать, попробуйте промыть волосы и кожу головы водой, чтобы избавиться от некоторых остатков. Вы также можете обнаружить, что если вы моете волосы один раз в неделю, вам может потребоваться более частое мытье волос".

Хороший уход за волосами всегда важен для поддержания здоровья кожи головы и волос.

Стефани посоветовала: "Используйте шампунь и кондиционер хорошего качества для вашего типа волос и воздерживайтесь от чрезмерного нагрева". Высушивая волосы после мытья, оберните их полотенцем вместо того, чтобы энергично тереть их, и используйте расческу с широкими зубьями, чтобы распутать их".

Если вам нужна помощь с кожей головы и перхотью, когда вы вернетесь в спортзал, устраните первопричину, а не только симптомы.

здоровье
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