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Ученые узнали, какой фактор негативно влияет на отношения матери с ребенком

26 мая 2021, 09:39

Начальные отношения закладывают фундамент психического здоровья.

мать с ребенком
В исследовании использовалась выборка из 131 женщины / фото: ru.123rf.com

Исследователи изучали, влияет ли депрессия до или во время беременности на отношения матери и ребенка.

Исследование было опубликовано в BJPsych Open.

Так, ученые изучили качество взаимодействия матери и ребенка через восемь недель и 12 месяцев после рождения в трех группах женщин; здоровые женщины, женщины с клинически значимой депрессией во время беременности и женщины с историей депрессии на протяжении всей жизни, но здоровые беременные.

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В исследовании использовалась выборка из 131 женщины: 51 здоровая мать без депрессии в настоящее время или в прошлом, 52 матери с депрессией, направленные в Службу перинатальной психиатрии Фонда NHS Южного Лондона и Модсли, и 28 матерей, имеющих только анамнез, с историей депрессии. но нет текущего диагноза.

Что удалось выяснить?

Как в восемь недель, так и в двенадцать месяцев матери и младенцы в группах депрессии и только анамнеза продемонстрировали снижение качества взаимодействия. В частности, через восемь недель 62% в группе матерей с депрессией во время беременности и 56% в группе матерей с депрессией только в анамнезе имели самую низкую категорию качества взаимоотношений, где рекомендуются терапевтические вмешательства, по сравнению с 37% в группе здоровых.

Все группы матерей и детей улучшили качество взаимодействия между 8 неделями и 12 месяцами, что, по словам исследователей, указывает на то, что со временем все матери и их дети могут стать более настроенными друг на друга.

Через шесть дней у новорожденных от матерей из групп депрессии и только анамнеза снижалось социально-интерактивное поведение, что вместе с материнскими социально-экономическими трудностями также указывало на снижение качества взаимодействия, в то время как послеродовая депрессия не наблюдалась.

Доктор Ребекка Бинд, ведущий автор и научный сотрудник Института психиатрии, психологии и нейробиологии Королевского колледжа Лондона, говорит: "Наши результаты показывают, что специалисты по перинатальному психическому здоровью должны оказывать поддержку не только женщинам, страдающим депрессией во время беременности, но и беременным с историей депрессии, поскольку они также могут подвергаться риску трудностей взаимодействия. В будущих исследованиях следует попытаться понять, почему история депрессии, несмотря на здоровый перинатальный период, может повлиять на развивающиеся отношения".

Старший автор Кармин Парианте, профессор биологической психиатрии в Институте психиатрии, психологии и нейробиологии Королевского колледжа Лондона и консультант перинатального психиатра в Южном Лондоне и Доверие Фонда Модсли NHS, сказал:

"Мы рекомендуем, чтобы медицинские работники предоставляли беременным женщинам с риском трудностей взаимодействия примеры позитивного поведения по уходу, а также способы вовлечь своих младенцев и понять их потребности, - все это можно было бы включить в родительские занятия, занятия по родовспоможению и визиты к врачу. Мы также предлагаем сделать вмешательства, которые могут помочь взаимодействию матери и ребенка, сделать более широко доступными, например, видео-обратную связь, где врач и мать обсуждают, какое поведение лучше всего работает для вовлечения и утешения ребенка, а также структурированные действия матери и ребенка, такие как искусство и певческие группы. Это особенно важно, потому что мы знаем, что ранние годы жизненно важны для будущего психического здоровья и благополучия".

Отношения между матерью и младенцем оценивались с помощью экспериментального индекса отношений ребенок-взрослый Криттенден, который оценивает "диадическую синхронность" - термин, который описывает качество отношений в целом.

Исследователи проанализировали фильмы трехминутных взаимодействий, снятые через восемь недель и 12 месяцев после рождения. Матери играли со своими младенцами, в то время как исследователи оценивали отношения, основываясь на семи аспектах поведения: выражение лица, выражение голоса, положение и телесный контакт, привязанность и возбуждение, случайность очередности, контроль и выбор деятельности.

здоровье
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