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Ученые узнали, какой темп ходьбы сжигает больше всего жира

17 февраля 2021, 17:22

Исследовательская группа провела исследование на людях, чтобы определить лучший метод окисления жира.

Ходьба
Исследовательская группа провела исследование на людях, чтобы определить лучший метод окисления жира. / Reuters

Исследование на людях показывает, что наиболее эффективно жир сжигается, если ходить в собственном темпе

По данным исследователей из Мемориального университета Ньюфаундленда, Канада, люди, которые занимаются ходьбой в своем собственном темпе, сжигают жир наиболее эффективно. Результаты были виртуально представлены на конференции Американского физиологического общества (APS) по интегративной физиологии упражнений.

Исследовательская группа провела исследование на людях, чтобы определить лучший метод окисления жира. Результаты показывают, что самостоятельно выбранные темпы ходьбы обеспечивают наибольший вклад в выработку липидов (жиров) в энергию на пройденное расстояние по сравнению с навязанными темпами ходьбы.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, более 145 миллионов взрослых в США считают ходьбу частью физически активного образа жизни.

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Ученые провели это исследование, потому что рецепты на физические упражнения не нравятся людям, поскольку они ограничивают их строгим графиком и не сразу дают ощутимые преимущества.

"Наши результаты показывают, что для оптимизации окисления жира как источника энергии не требуется сложной и ограничивающей программы тренировок", - сказал Фабьен Бассет, доктор философии, автор этого исследования.

Эти данные подтверждают предположение, что ежедневная ходьба в самостоятельно выбранном темпе должна в долгосрочной перспективе снизить риск сердечных заболеваний, инсульта, диабета 2 типа и т. д.

Физиология - это обширная область научных исследований, которая фокусируется на том, как молекулы, клетки, ткани и органы функционируют при здоровье и болезнях.

Американское физиологическое общество объединяет глобальное междисциплинарное сообщество из более чем 10 000 биомедицинских ученых и преподавателей в рамках своей миссии по продвижению научных открытий, пониманию жизни и улучшению здоровья. Общество способствует сотрудничеству и освещает научные открытия в своих 16 научных журналах и программах, которые поддерживают исследователей и преподавателей в их работе.

здоровье ходьба
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