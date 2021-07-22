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Ученые узнали, какую непрятную болезнь может вызвать просмотр телевизора более 4 часов

22 июля 2021, 13:06

Может увеличить риск рака, глаукомы, сердечных приступов, высокого кровяного давления, инсультов, диабета 2 типа.

Телевизор, пульт
Нужно больше заниматься физическими упражнениями в свободное время./ УНИАН

Проведение более четырех часов в день, сидя перед телевизором, увеличивает риск обструктивного апноэ во сне и, как следствие, храпа на 78 процентов, как показало исследование.

Исследователи из Гарвардской медицинской школы наблюдали за уровнем здоровья и физической активности около 138 000 человек в течение 10–18 лет.

Они обнаружили, что повышенный уровень малоподвижного поведения и соответствующий низкий уровень физической активности увеличивают риск обструктивного апноэ во сне (СОАС), пишет The Daily Mail.

Исследователи рекомендуют людям, которые проводят весь день сидя, например, на работе в офисе, больше заниматься физическими упражнениями в свободное время.

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Апноэ во сне - это состояние, при котором дыхательные пути могут быть полностью заблокированы ночью, что нарушает нормальное дыхание и приводит к храпу и нарушению сна.

Если не лечить, это может увеличить риск рака, глаукомы, сердечных приступов, высокого кровяного давления, инсультов, диабета 2 типа, а также когнитивных и поведенческих расстройств.

По оценкам экспертов, во всем мире около 1 миллиарда взрослых в возрасте 30–69 лет страдают обструктивным апноэ во сне от легкой до тяжелой степени.

"Мы увидели четкую взаимосвязь между уровнями физической активности, малоподвижным поведением и риском СОА", - сказал автор статьи и эпидемиолог Тяньи Хуанг из Гарвардской медицинской школы.

"Люди, которые следовали текущим рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по физической активности, предусматривающим как минимум 150 минут умеренной активности в неделю и проводившие менее четырех часов в день, сидя перед телевизором, имели значительно более низкий риск СОАС".

"Важно отметить, что мы увидели, что любое дополнительное увеличение физической активности и / или сокращение времени сидячей работы может иметь преимущества, которые снижают риск развития обструктивного апноэ во сне. Разницу в риске СОАС между сидячей работой и временем, проведенным сидя перед телевизором, можно объяснить другим поведением, связанным с этой деятельностью".

Например, перекус и употребление сладких напитков с большей вероятностью будет сопровождать просмотр телевизора, чем сидячий образ жизни на работе или в другом месте, например, сидя во время путешествия.

"Это может привести к дополнительному увеличению веса, что, как мы знаем, является фактором риска ОАС".

В своем исследовании профессор Хуанг и его коллеги наблюдали за здоровьем более 138 000 взрослых в США в течение 10–18 лет.

Хотя в начале исследования ни у кого не было обструктивного апноэ во сне, к концу периода исследования у 8733 участников было диагностировано это заболевание.

После учета потенциальных смешивающих факторов, включая возраст, индекс массы тела и употребление алкоголя / табака, команда обнаружила, что участники обнаружили, что у тех, кто занимался большей физической активностью, был значительно более низкий риск развития ОАС.

В частности, у тех, кто выполнял эквивалент трехчасового бега в неделю, вероятность развития расстройства на 54% ниже, чем у тех, кто выполнял только эквивалентное количество упражнений, как ходьба в течение двух часов в неделю.

Кроме того, у тех, кто сидел перед телевизором более четырех часов в день, риск СОАС был на 78 процентов выше, чем у наиболее активных субъектов, а у тех, кто работал сидя, риск был на 49 процентов выше.

Исследователи предупредили, что текущее исследование основано на данных о состоянии здоровья, о которых сообщают сами люди, и что в будущей работе будет полезно собирать данные с помощью носимых технологий мониторинга состояния здоровья.

"Обструктивное апноэ во сне - распространенное и распространенное заболевание, которое может серьезно повлиять на качество жизни людей", - сказала президент Европейского респираторного общества Анита Симондс, не участвовавшая в настоящем исследовании.

"Хотя OSA можно лечить с помощью современных методов лечения, лишь меньшая часть исследований посвящена профилактике", - добавил эксперт по респираторной медицине и медицине сна из больницы Royal Brompton.

"Медицинские работники должны уделять первоочередное внимание профилактике и поддерживать людей, которые подвержены риску развития ОАС, чтобы они были более активными, пока не стало слишком поздно".

"Это исследование дополняет данные о важности поддержания активного образа жизни для предотвращения заболеваний легких, и обнадеживает, что даже небольшое увеличение физической активности или сокращение времени малоподвижного образа жизни может принести потенциальную пользу".

"Поэтому это важное сообщение, которое нужно донести до наших пациентов и их семей в клиниках первичной медико-санитарной помощи и респираторных клиниках".

Полные результаты исследования были опубликованы в European Respiratory Journal.

здоровье
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