Ученые узнали, почему у молодых людей стало меньше случайного секса

Секс оказался под угрозой / Flickr / Hashmi Mart

Случайные половые отношения сокращаются как для молодых мужчин, так и для женщин, согласно исследованию Университета Рутгерса в Нью-Брансуике, которое показало, что меньшее потребление алкоголя среди обоих полов является основной причиной, в то время как игра в видеоигры и проживание дома с родителями - еще одна, но только для мужчин.

По информации EurekAlert, исследование, опубликованное в журнале Socius, показало, что в период с 2007 по 2017 год процент мужчин в возрасте от 18 до 23 лет, которые имели случайный секс в прошлом месяце, снизился с 38 процентов до 24 процентов. Для молодых женщин того же возраста этот показатель снизился с 31 до 22 процентов.

Наиболее важным фактором, способствующим снижению потребления алкоголя среди молодых мужчин, является сокращение употребления алкоголя, которое само по себе объясняет более 33 процентов этого снижения. Увеличение количества компьютерных видеоигр объясняет около 25 процентов изменения сексуального поведения молодых людей, в то время как рост числа детей, живущих с родителями, объясняет немногим более 10 процентов. Никакой другой фактор не объяснил значительную часть падения.

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"Недавние группы молодых людей позже принимают взрослые роли и дольше зависят от своих родителей", - сказал соавтор исследования Лэй Лэй, доцент социологии в Rutgers. "Снижение активности случайных половых контактов среди этой возрастной группы может быть еще одним признаком отсроченного перехода во взрослую жизнь".

Для молодых женщин около 25 процентов связано со снижением употребления алкоголя, что было единственным фактором, который объяснил значительную часть этого снижения. Более широкое использование Интернета молодыми женщинами привело к тому, что случай случайного секса снизился на 11 процентов. В исследовании говорится, что, хотя сейчас и молодые женщины, и мужчины играют в компьютерные игры чаще, чем в прошлом, игры подавляют только случайную сексуальную активность молодых мужчин.

Исследователи говорят, что вероятность того, что молодые люди, живущие со своими родителями, будут заниматься случайным сексом, составляет всего 63 процента от тех, кто живет независимо. Вероятность того, что молодые люди, ежедневно играющие в компьютерные игры, будут заниматься случайным сексом, меньше половины шансов тех, кто никогда не играет. А вероятность того, что молодые люди, ежедневно сообщающие о том, что пьют, будут заниматься случайным сексом, примерно в 5,5 раз выше, чем у тех, кто не пьет.

"Новое поколение молодых людей стало более индивидуалистичным и менее социальным в реальной жизни, но больше вовлечено в социальные сети и сети онлайн-игр", - сказал Лей. "Изменения в том, как молодые люди социализируются, влияют на их возможность заниматься случайным сексом, который часто служит испытанием или репетицией для длительных романтических отношений", добавляет он.

Тенденции финансовой незащищенности молодых людей, включая их студенческую стипендию, по-видимому, не лежат в основе их изменения в повседневной сексуальной активности. При этом не увеличивается время просмотра телевизора.