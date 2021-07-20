УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Умнее и психологически стабильнее: ученые узнали, в каких районах лучше всего жить детям

20 июля 2021, 22:19

Природная среда, расположенная дальше от места проживания и школы подростка, также может играть важную роль,

дети_ребенок_дочь
Существуют доказательства того, что естественная среда играет важную роль в когнитивном развитии / 1zoom.ru

Близость к лесным массивам детей и подростков, показала связь с лучшим когнитивным развитием и меньшим риском эмоциональных и поведенческих проблем в исследованиях, проведенных учеными UCL и Imperial College London.

В одном из крупнейших исследований такого рода исследователи использовали лонгитюдные данные, относящиеся к 3 568 детям и подросткам в возрасте от 9 до 15 лет из 31 школы по всему Лондону. Этот период - ключевой в развитии у подростков мышления, мышления и понимания мира.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Sustainability, рассматривались связи между различными типами естественной городской среды и когнитивным развитием, психическим здоровьем и общим благополучием учащихся, пишет EurekAlert.

Читайте такжеДети обманывают тесты на COVID-19 с помощью колы: в TikTok выложили инструкцию

Окружающая среда была разделена на то, что проектировщики называют зеленым пространством (леса, луга и парки) и голубым пространством (реки, озера и море), с зеленым пространством, разделенным на пастбища и леса. Исследователи использовали спутниковые данные, чтобы рассчитать ежедневную интенсивность воздействия каждого подростка в каждой из этих сред в пределах 50, 100, 250 и 500 метров от дома и школы.

Реклама

После корректировки на другие переменные результаты показали, что более высокое ежедневное воздействие лесов (но не пастбищ) было связано с более высокими показателями когнитивного развития и на 16% меньшим риском эмоциональных и поведенческих проблем два года спустя.

Аналогичный, но меньший эффект наблюдался для зеленых насаждений с более высокими баллами для когнитивного развития, но этого не наблюдалось для синего пространства. Однако исследователи отмечают, что доступ к синему пространству в изучаемой когорте был в целом низким.

Примеры других рассматриваемых объясняющих переменных включают возраст молодого человека, этническое происхождение, пол, род занятий родителей и тип школы, например, государственная или независимая. Уровень загрязнения воздуха мог повлиять на когнитивное развитие подростков, но исследователи не считали эти наблюдения надежными или убедительными, и они требуют дальнейших исследований.

Уже подсчитано, что каждый десятый лондонский ребенок и подросток в возрасте от пяти до 16 лет страдает клиническим психическим заболеванием, а дополнительные расходы оцениваются от 11 030 до 59 130 фунтов стерлингов в год на каждого человека. Как и в случае со взрослыми, существуют доказательства того, что естественная среда играет важную роль в когнитивном развитии и психическом здоровье детей и подростков во взрослом возрасте, но о том, почему это так, известно меньше.

Результаты этого исследования показывают, что при принятии решений по городскому планированию, направленных на оптимизацию преимуществ экосистемы, связанных с когнитивным развитием и психическим здоровьем, следует тщательно учитывать тип включенной природной среды. Природная среда, расположенная дальше от места проживания и школы подростка, также может играть важную роль, а не только его ближайшее окружение.

Ведущий автор, аспирант Микаэль Маес (UCL Geography, UCL Biosciences и Imperial College London School of Public Health) сказал: "Предыдущие исследования выявили положительную связь между воздействием природы в городской среде, когнитивным развитием и психическим здоровьем. Почему такая польза для здоровья получено остается неясным, особенно у подростков. Эти результаты способствуют нашему пониманию типов естественной среды как важного защитного фактора для когнитивного развития и психического здоровья подростков и позволяют предположить, что не каждый тип окружающей среды может в равной степени способствовать этим преимуществам для здоровья.

"Лесное купание, например (погружение в вид, звуки и запахи леса), - это расслабляющая терапия, которая имеет физиологические преимущества, поддерживает иммунную функцию человека, снижает вариабельность сердечного ритма и уровень кортизола в слюне, а также различные психологические выгоды. Однако причины, по которым мы испытываем эти психологические преимущества от лесов, остаются неизвестными ".

здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Умнее и психологически стабильнее: ученые узнали, в каких районах лучше всего жить детям». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Медузы жалят и нападают на всех: туристы показали катастрофическую ситуацию в КирилловкеМедузы жалят и нападают на всех: туристы показали катастрофическую ситуацию в Кирилловке Jerry Heil случайно засветила юную грудь во время съемки блогаJerry Heil случайно засветила юную грудь во время съемки блога Гороскоп на август 2021 для всех знаков Зодиака: роман с соседом, повышение по службе или депрессияГороскоп на август 2021 для всех знаков Зодиака: роман с соседом, повышение по службе или депрессия "Деньги – мой Бог": Кондратюк резко прошелся по Ани Лорак из-за ее планов выступить в Украине"Деньги – мой Бог": Кондратюк резко прошелся по Ани Лорак из-за ее планов выступить в Украине "Украина развернется на Восток": у Ермака пригрозили Западу из-за дружбы с Россией"Украина развернется на Восток": у Ермака пригрозили Западу из-за дружбы с Россией

Последние новости

22:25

Взрыв на химзаводе под Ровно: что известно о выбросе ядовитого газа

22:19

Умнее и психологически стабильнее: ученые узнали, в каких районах лучше всего жить детям Видео

21:41

Названо количество украинцев в Польше и Чехии

21:40

Первая леди США Джилл Байден покорила новым образом Фото

21:34

Россия – сторона конфликта на Донбассе: у Кравчука заявили о скандале в ТКГ из-за заявления ОБСЕ Видео

Реклама
21:18

На Украину надвигается опасный шторм и ураган Видео

20:54

Украинских пользователей Android и iOS атакует опасная угроза

20:49

Впервые в истории: украинцу сообщили о подозрении в пиратстве

20:42

"Отрубил жене голову": соседи рассказали о мужчине, который зверски убил жену и дочь в Луцке Видео

20:40

Сделка США с Германией и СП-2: Запад ударит по Газпрому, если Россия нападет на Украину – Bloomberg Видео

20:16

Магнитная буря 21 июля 2021 года: как помочь сосудам Видео

20:09

В Раде появилось крупнейшее межфракционное объединение

19:48

Финалистка Холостяка поразила красотой в сексуальном купальнике

19:31

Приметы на 21 июля: что нельзя делать и как уберечься от беды Видео

19:24

Сергея Соседова срочно прооперировали в Беларуси

19:20

Схемы на Укрзализныце и деньги ЕБРР: к подтасовкам с тендерами может быть причастен Магалецкий – СМИ

18:48

Непогода уже на Одесчине: регион засыпало градом Видео

18:46

Вступление в НАТО и ЕС – свободное право Украины: в Кремле неожиданно приняли курс Киева на Запад Видео

18:30

"Закрывайте срочно окна": под Ровно произошел мощный взрыв на химзаводе Видео

18:17

Одессит уморил голодом собственного сына и заявил, что это "духовное лечение"

Реклама
18:12

В Украине назвали три самых опасных эпицентра заболеваемости коронавирусом Видео

17:54

Казанская Летняя 2021: дата, история праздника и молитва Божьей Матери

17:49

"Россия не будет безучастной": у Путина грозят Украине ударом в случае военной операции на Донбассе Видео

17:48

В Кремле назвали условие и формат участия США в переговорах по Донбассу Видео

17:42

Чем мы заняты в тени 3 сезон - дата выхода и первый тизер-трейлер сериала Видео

17:41

"Метинвест" направил более 50 миллионов на реконструкцию парка в Мариуполе

17:20

Количество украинцев, ставших россиянами, уже миллион - Козак

17:15

Мендель рассказала, как Богдан превращался в люмпена, и кого в Кабмине называли "Два метра секса"

17:03

Анатолий Анатолич стал папой третий раз - трогательное фото и имя его сына

16:56

Очень опасная ситуация: в ВОЗ предупредили мир о новом ударе COVID-19 Видео

16:50

"Приму это как приказ": Верещук заявила о желании стать министром обороны Видео

16:49

Казначейство приостановило выплаты подрядчикам по главной программе Зеленского - СМИ

16:45

Укорачивает жизнь, больше чем сигареты: от какого продукта ни в коем случае нельзя отказываться Видео

16:38

"Сорвался с аттракциона и умер": в Одессе трагически погиб юный парень

16:24

Мыши бегают по прилавку: в Полтавской области на автовокзале мужчина купил выпечку с червями Фото Видео

16:16

Завис на антенне: в Черновцах женщина спасла жизнь соседу, застрявшему между 7 и 8 этажами Видео

15:56

У Байдена подтвердили встречу с Зеленским и объявили о новых сроках Видео

15:53

Украину ждет новый солнцепек: синоптик рассказал, когда жара будет зашкаливать Видео

15:48

Кофе снова признали "спасателем" против опасного сердечного состояния Видео

15:44

Disney выбрал режиссера для фильма Блейд с Махершалой Али

Реклама
15:40

Самый богатый человек планеты Безос совершил полет в космос: полное видео миссии

15:29

60 тысячам украинских учителей закупят ноутбуки

15:22

Подсолнечное масло по рекордным ценам: почему за границей продукт в разы дешевле Видео

15:18

Судороги ночью: почему возникают и что с ними делать Видео

14:57

Варенье из черной смородины: самый простой и популярный рецепт Видео

14:57

Отмена срочной службы в Украине: в Слуге народа объявили о новых сроках

14:35

"Ого, ни х** себе!": на Киевщине девушки-подростки "проучили" свою лучшую подругу кулаками Видео

14:20

Жена Порошенко похвасталась громадными и продолговатыми кабачками с огорода - фото

14:01

Ученые назвали самый полезный напиток, который поможет жить дольше Видео

13:56

Грозовые дожди, град и шквалы сокрушат жару: синоптик предупредила о похолодании в Украине Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять