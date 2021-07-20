Умнее и психологически стабильнее: ученые узнали, в каких районах лучше всего жить детям

Существуют доказательства того, что естественная среда играет важную роль в когнитивном развитии / 1zoom.ru

Близость к лесным массивам детей и подростков, показала связь с лучшим когнитивным развитием и меньшим риском эмоциональных и поведенческих проблем в исследованиях, проведенных учеными UCL и Imperial College London.

В одном из крупнейших исследований такого рода исследователи использовали лонгитюдные данные, относящиеся к 3 568 детям и подросткам в возрасте от 9 до 15 лет из 31 школы по всему Лондону. Этот период - ключевой в развитии у подростков мышления, мышления и понимания мира.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Sustainability, рассматривались связи между различными типами естественной городской среды и когнитивным развитием, психическим здоровьем и общим благополучием учащихся, пишет EurekAlert.

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Окружающая среда была разделена на то, что проектировщики называют зеленым пространством (леса, луга и парки) и голубым пространством (реки, озера и море), с зеленым пространством, разделенным на пастбища и леса. Исследователи использовали спутниковые данные, чтобы рассчитать ежедневную интенсивность воздействия каждого подростка в каждой из этих сред в пределах 50, 100, 250 и 500 метров от дома и школы.

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После корректировки на другие переменные результаты показали, что более высокое ежедневное воздействие лесов (но не пастбищ) было связано с более высокими показателями когнитивного развития и на 16% меньшим риском эмоциональных и поведенческих проблем два года спустя.

Аналогичный, но меньший эффект наблюдался для зеленых насаждений с более высокими баллами для когнитивного развития, но этого не наблюдалось для синего пространства. Однако исследователи отмечают, что доступ к синему пространству в изучаемой когорте был в целом низким.

Примеры других рассматриваемых объясняющих переменных включают возраст молодого человека, этническое происхождение, пол, род занятий родителей и тип школы, например, государственная или независимая. Уровень загрязнения воздуха мог повлиять на когнитивное развитие подростков, но исследователи не считали эти наблюдения надежными или убедительными, и они требуют дальнейших исследований.

Уже подсчитано, что каждый десятый лондонский ребенок и подросток в возрасте от пяти до 16 лет страдает клиническим психическим заболеванием, а дополнительные расходы оцениваются от 11 030 до 59 130 фунтов стерлингов в год на каждого человека. Как и в случае со взрослыми, существуют доказательства того, что естественная среда играет важную роль в когнитивном развитии и психическом здоровье детей и подростков во взрослом возрасте, но о том, почему это так, известно меньше.

Результаты этого исследования показывают, что при принятии решений по городскому планированию, направленных на оптимизацию преимуществ экосистемы, связанных с когнитивным развитием и психическим здоровьем, следует тщательно учитывать тип включенной природной среды. Природная среда, расположенная дальше от места проживания и школы подростка, также может играть важную роль, а не только его ближайшее окружение.

Ведущий автор, аспирант Микаэль Маес (UCL Geography, UCL Biosciences и Imperial College London School of Public Health) сказал: "Предыдущие исследования выявили положительную связь между воздействием природы в городской среде, когнитивным развитием и психическим здоровьем. Почему такая польза для здоровья получено остается неясным, особенно у подростков. Эти результаты способствуют нашему пониманию типов естественной среды как важного защитного фактора для когнитивного развития и психического здоровья подростков и позволяют предположить, что не каждый тип окружающей среды может в равной степени способствовать этим преимуществам для здоровья.

"Лесное купание, например (погружение в вид, звуки и запахи леса), - это расслабляющая терапия, которая имеет физиологические преимущества, поддерживает иммунную функцию человека, снижает вариабельность сердечного ритма и уровень кортизола в слюне, а также различные психологические выгоды. Однако причины, по которым мы испытываем эти психологические преимущества от лесов, остаются неизвестными ".