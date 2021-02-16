Ученые узнали вкус электронной сигареты, который "убивает" легкие

Все 10 испытанных ароматов вызывают некоторый уровень токсичности в клетках.

Новое исследование показывает, что электронные сигареты со вкусом шоколада "особенно вредны" для легких.

Как сообщается в исследовании, опубликованном на Psychology.org, фактически, ученые обнаружили, что все 10 испытанных ароматов вызывают некоторый уровень токсичности в клетках, выстилающих легкие, что в некоторых случаях приводит к их гибели.

Токсины также значительно снижают способность клеток иммунной системы удалять бактерии и регулировать воспаление.

Статья об исследовании была опубликована в Американском журнале физиологии легких, клеточной и молекулярной физиологии.

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Данные показывают, что химические профили изученных ароматов жидкости для электронных сигарет (яблоко, банан, жевательная резинка, капучино, вишня, шоколад, корица, манго, мята перечная и табак) содержали до 15 химических веществ. Наиболее вредные ароматы, такие как шоколад и банан, содержат большое количество химического компонента, называемого бензольным кольцом.

Ароматизаторы с более низкой концентрацией бензольного кольца были менее вредными. Исследователи также обнаружили, что различные марки жидкостей для электронных сигарет со вкусом шоколада и банана с меньшим количеством химических веществ с бензольным кольцом также менее вредны.

По словам исследователей, цель исследования заключалась в том, чтобы определить, зависели ли иммунная дисфункция и токсичность в легких, которые ранее наблюдались в более ранних исследованиях, от используемого вкуса, независимо от присутствия никотина.

Чтобы выяснить это, они подвергли клетки легких здоровых, некурящих людей воздействию паров электронных сигарет, произведенных с различными ароматизаторами.

"Мы полагаем, что это исследование предоставляет доказательства того, что потенциальный вред от использования ароматизаторов связан не с названием на бутылке, а скорее с химическим составом ароматизатора, присутствующими ароматизаторами и их концентрацией", - сказала исследователь Миранда Вин, доктор философии, Больница Аделаиды в Австралии.

"Это говорит о том, что любые ограничения на разрешенные вкусы должны основываться на данных такого рода, чтобы гарантировать, что разрешенные продукты действительно представляют наименьший возможный уровень вреда", - добавляет она.