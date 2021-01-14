Ученые выяснили, чем опасны люди, переболевшие коронавирусом

Ученые обнаружили еще одну опасность коронавируса / Фото Reuters

Люди, которые переболели коронавирусом могут и дальше распространять опасную инфекцию. Такие результаты исследования Института общественного здоровья Великобритании, пишет Reuters в четверг, 14 января.

Остатки вируса могут оставаться в носу и горле, поэтому наличие антител в организме не гарантирует, что человек не будет и дальше распространителем вируса.

В то же время переболевшие коронавирусом могут иметь иммунитет не менее пяти месяцев. В связи с этим те, кто перенес COVID-19 во время первой волны, рискуют снова заболеть. Тем не менее во время исследований повторно заразились только 44 из 6614 добровольцев.

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Таким образом ученые пришли к выводу, что переболевшие COVID-19 могут повторно заболеть, но во время второго заражения очень низкий риск осложнений. Однако все же остается возможность дальнейшего распространения ими инфекции.

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