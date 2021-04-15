Ученые выяснили, чем полезна для мужчин жирная пища / flickr.com/Bethany_Adam

Ученые Вустерского университета (Великобритания) выяснили, что диеты с низким содержанием жиров уменьшают уровень тестостерона у мужчин. А это усиливает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в статье, которая опубликована в Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology.

Исследователи провели систематический обзор научных работ с участием, в общей сложности, 206 человек. Мужчины сперва придерживались диеты с высоким содержанием жиров (40 процентов), а затем их перевели на пищу с 20%-ным содержанием жира. Оказалось, что уровень тестостерона снизился в среднем на 10-15%. Особенно плохи в этом отношении были вегетарианские диеты, которые вызывали снижение уровня тестостерона до 26%.

Как сообщают ученые, высокое потребление мононенасыщенных жиров, которые содержатся в оливковом масле, авокадо и орехах, может всерьез повысить выработку тестостерона. Однако полиненасыщенные жиры омега-6 (из растительных масел), могут при окислении вызвать повреждение клеток, которые вырабатывают тестостерон.

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