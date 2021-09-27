Ученые выяснили, что в организме маленького ребенка в 13 раз больше микропластика, чем у взрослого

Микрочастицы пластика есть в пакетированном чае и поваренной соли - ученые / Reuters

Американские ученые выяснили, что содержание мелких частиц пластика в организме годовалых детей в 13 раз превышает показатели наличия микропластика у взрослых. Анализ кала показал, что дети получают 83 тысячи нанограмм ПЭТ в день на килограмм массы, а взрослые – 5 800. По мнению исследователей, микропластик в желудок детей попадает через бутылочки для кормления.

Согласно данным исследования, которое опубликовали в Environmental Science & Technology Letters, американские ученые во главе с Курунзахаламом Кеннаном из Университета Нью-Йорка сравнили количество микропластика в организме детей и взрослых. Они решили собрать образцы кала 10 взрослых, 6 годовалых детей 3 новорожденных. На основе масс-спектрометрии они устанавливали содержание в каловых массах двух видов пластика – полиэтилентерефталата и поликарбоната.

Выяснилось, что содержание ПЭТ в кале детей в 13 раз больше, чем у взрослых. В среднем, скопление ПЭТ в каловых образцах детей составило 36 тысяч нанограмм на грамм фекалий, у взрослых 2 600. Менее существенной была разница в скоплении поликарбоната. Мелкие частицы пластика выявили также в образцах мекония новорожденных, но в содержании, которое меньше порога количественного определения.

Как утверждают ученые, в день дети получают 83 тысячи нанограмм ПЭТ на килограмм массы, а взрослые – 5800.

Как пластик попадает в организм ребенка

По данным исследователей, мелкие частицы пластика оказываются в организме маленьких детей через бутылочки для кормления и с синтетических покрытий ковров. Микропластик появляется во время разрушения больших его частей, к примеру, это может происходит при нагревании. Частицы пластика обнаружили в кале детей, позже гипотеза была обоснована на практике в ходе эксперимента с использованием полипропиленовых бутылок.

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Кроме того, микрочастицы пластика могут быть в косметических средствах. Они очень маленькие, поэтому совершенно незаметно попадают в организм. В кале человека были обнаружены микрочастицы полипропилена, ПЭТ, а также других пластиков.

Ученые нашли доли микропластика в плаценте – и в тканях матери, и в тканях со стороны плода.

Подчеркивается, что попадание мелких частиц пластика может быть опасно для здоровья человека, так как микропластик может проникать в кровоток, вызвать воспаление тканей и клеточную смерть. Микропластик также есть во многих продуктах, среди которых пакетированный чай и поваренная соль.