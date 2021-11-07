УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Ученые выяснили, как коронавирус поражает мозг человека

7 ноября 2021, 02:21
Прослушать новость
Остановить

Ученые предполагают, что коронавирус непосредственно поражает нейроны мозга.

мозг
Как коронавирус поражает клетки мозга / flickr.com/photos/dalbera

Ученые Калифорнийского Национального исследовательского центра приматов (США) и исследовательского института Ротмана в Торонто выяснили, как коронавирус поражает человеческий мозг, сообщает NBC News.

Вирус может легко попадать в мозг через нос человека. Он проникает в клетки мозга, и таким образом, вероятно, приводит к длительным неврологическим симптомам, таким как проблемы с мышлением и памятью.

Теперь же наблюдения за макаками-резусами показали, что симптомы поражения нейронов мозга у них проявляются через семь дней после заражения. При этом чаще это заметно у старых животных, страдающих диабетом.

Ученые предполагают, что коронавирус непосредственно поражает нейроны мозга, потенциально отвечая на вопрос о том, почему некоторые люди страдают от целого ряда симптомов еще долго после преодоления первичного заболевания COVID-19.

Реклама

Также ученые обнаружили, что иммунная система человека не реагирует на частицы коронавируса, когда они оказываются в нейронах мозга, потому что нейроны обеспечивают нормальное функционирование человеческого мозга.

Читайте такжеВрач назвал главные симптомы нового штамма Дельта-плюс

В связи с тем, что иммунитет не борется с коронавирусом в мозге, это усложняет лечение, подчеркнули исследователи.

Коронавирус в Украине

Напомним, по состоянию на утро субботы, 6 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 25 063 жителей страны. В том числе заболел 1 541 ребенок и 398 детей.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 5 057 человек; летальных случаев - 793; выздоровели 11 817 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Днепропетровской (2616), Одесской (2177), Харьковской (1535), Львовской (1465) областях и г. Киев (1426).

Читайте также:

viber
коронавирус коронавирус в мире мозг
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые выяснили, как коронавирус поражает мозг человека». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий бракГороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий брак Окутает морозом: на Украину налетит снегопад и похолоданиеОкутает морозом: на Украину налетит снегопад и похолодание Известную украинскую ведущую за обнаженную фотосессию выгнали с работы и оставили с "голой попой"Известную украинскую ведущую за обнаженную фотосессию выгнали с работы и оставили с "голой попой" Почему Зеленский затеял переполох в КабминеПочему Зеленский затеял переполох в Кабмине 18 малышей случайно привили от коронавируса18 малышей случайно привили от коронавируса
02:21

Ученые выяснили, как коронавирус поражает мозг человека

02:04

Какой продукт подходит людям со слабым сердцем - совет эксперта

01:40

Жесткий локдаун и тотальная вакцинация: астролог дала неожиданный прогнозВидео

01:16

Распускал руки: холостячка Злата Огневич избавилась от самого напористого "жениха"

00:51

Приметы на 7 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
00:19

Львы – остерегайтесь сплетен, Девы – завистников: гороскоп на 7 ноября 2021 для всех знаков ЗодиакаВидео

06 ноября, суббота
23:56

Украине грозит медицинский коллапс, к такому не готов ни один город - медики

23:24

Погода в Украине на воскресенье: солнечно днем, а ночью заморозкиВидео

23:08

Грандиозный финал шоу Маскарад на 1+1: подробности и победители

23:00

В Киеве вспыхнул торговый центр Интервал-Плаза: названа причина пожара

22:17

У Зеленского предупредили об агрессии Москвы и назвали цель переброски войск РФ на границуВидео

21:56

"Тела вырезали из авто": выяснились подробности кровавой аварии на НиколаевщинеВидео

21:47

Украине грозит зима без газа: эксперт раскрыл худший сценарийВидео

21:25

В Грузии на акции в поддержку Саакашвили умер активист, оппозиция выдвинула ультиматум

21:03

Врач назвал главные симптомы нового штамма Дельта-плюсВидео

20:58

Избил россиянина на ринге: украинец Захареев стал чемпионом мира по боксуВидео

20:41

Локдаун на 5 лет: экс-министр дала пугающий прогноз из-за эпидемии COVID-19Видео

20:38

На Львовщине в лагере ромов сгорел годовалый малыш

20:10

Самые модные шарфы зима 2022: они теплые-теплые, словно мамины рукиФотоВидео

19:53

В США призвали предоставить Украине оружие из-за агрессии РФ

Реклама
19:47

Конфликт из-за карантина: в Луцке жестко скрутили водителя маршруткиВидео

19:19

Выстрел "Байрактара" угодил в планы Кремля додавить Украинумнение

19:17

Украинцев удивили новым тарифом на газ: кто и когда сможет сэкономитьВидео

18:50

В Киеве произошла авария на водопроводе: какие районы сидят без воды

18:27

Психотерапевт поведала, как побороть осеннюю хандру и не впасть в депрессию

17:57

Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси: в Киеве заговорили о монополииВидео

17:39

Ответка за Бандеру: Киву сравнили с животным и расстреляли его фотоВидео

17:33

Семейный психолог дала совет, что нужно делать, если мужчина-партнер пошел на измену

17:00

Стягивание войск РФ на границу с Украиной: Пентагон выдвинул требование МосквеВидео

16:39

В Киеве подделаны 10% COVID-сертификатов - данные Госпродпотребслужбы

16:20

Жителей Ровно змеи атакуют в ванных через канализациюВидео

15:54

Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют плакаты с одинаковым дизайномВидео

15:05

Высокая смертность от COVID-19: в МОЗ объяснили, почему Украина оказалась в лидерахВидео

14:57

В российском МИД подтвердили, что высокопоставленный "гонец" Байдена в Москве говорил об Украине

14:42

"Дия" не будет работать целую ночь: в Минцифре рассказали, почему и когда именноВидео

14:37

"Президент - это кризис карьерного роста": Порошенко рассказал, хочет ли еще раз возглавить УкраинуВидео

14:23

На Новый год и Рождество горнолыжные курорты будут обслуживать только вакцинированных - ЛяшкоВидео

14:21

В РФ заговорили о присоединении "ЛДНР" и раскрыли новый сценарийВидео

14:05

Часть украинцев будет получать не меньше 3 тысяч пенсии: чиновники объяснили, кто именно

13:58

Как попасть в ТРЦ без COVID-сертификата - "лайфхак" от МинздраваВидео

Реклама
13:37

Несло на встречную полосу: в Мелитополе 17-летний парень спас водителя маршрутки и предотвратил ДТП

13:09

От коронавируса умер легендарный политик и бывший и.о. премьера Ефим Звягильский

12:54

В Виннице пьяный россиянин сорвал флаг Украины с торгового центра

12:53

Под Одессой жестоко избили депутата из Херсонской области: врачи борются за его жизньВидео

12:42

Самые вкусные пирожки из лаваша с сыром и зеленью: готовить всего 15 минутВидео

12:21

Уже официально: лидер Бумбокса Андрей Хлывнюк разводится с женойВидео

12:15

Резников рассказал, как будет работать на посту министра обороны

11:49

В Минздраве объяснили, почему показ COVID-сертификатов - не разглашение врачебной тайныВидео

11:37

Срок действия COVID-сертификатов после выздоровления сократили почти вдвоеВидео

11:01

Смерть Путина: Аваков призвал готовиться к разным потрясениям в РФВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять