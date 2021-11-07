Ученые выяснили, как коронавирус поражает мозг человека

Как коронавирус поражает клетки мозга / flickr.com/photos/dalbera

Ученые Калифорнийского Национального исследовательского центра приматов (США) и исследовательского института Ротмана в Торонто выяснили, как коронавирус поражает человеческий мозг, сообщает NBC News.

Вирус может легко попадать в мозг через нос человека. Он проникает в клетки мозга, и таким образом, вероятно, приводит к длительным неврологическим симптомам, таким как проблемы с мышлением и памятью.

Теперь же наблюдения за макаками-резусами показали, что симптомы поражения нейронов мозга у них проявляются через семь дней после заражения. При этом чаще это заметно у старых животных, страдающих диабетом.

Ученые предполагают, что коронавирус непосредственно поражает нейроны мозга, потенциально отвечая на вопрос о том, почему некоторые люди страдают от целого ряда симптомов еще долго после преодоления первичного заболевания COVID-19.

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Также ученые обнаружили, что иммунная система человека не реагирует на частицы коронавируса, когда они оказываются в нейронах мозга, потому что нейроны обеспечивают нормальное функционирование человеческого мозга.

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В связи с тем, что иммунитет не борется с коронавирусом в мозге, это усложняет лечение, подчеркнули исследователи.

Коронавирус в Украине

Напомним, по состоянию на утро субботы, 6 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 25 063 жителей страны. В том числе заболел 1 541 ребенок и 398 детей.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 5 057 человек; летальных случаев - 793; выздоровели 11 817 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Днепропетровской (2616), Одесской (2177), Харьковской (1535), Львовской (1465) областях и г. Киев (1426).

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