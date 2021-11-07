Ученые выяснили, как коронавирус поражает мозг человека

Ученые предполагают, что коронавирус непосредственно поражает нейроны мозга.
Ученые Калифорнийского Национального исследовательского центра приматов (США) и исследовательского института Ротмана в Торонто выяснили, как коронавирус поражает человеческий мозг, сообщает NBC News.
Вирус может легко попадать в мозг через нос человека. Он проникает в клетки мозга, и таким образом, вероятно, приводит к длительным неврологическим симптомам, таким как проблемы с мышлением и памятью.
Теперь же наблюдения за макаками-резусами показали, что симптомы поражения нейронов мозга у них проявляются через семь дней после заражения. При этом чаще это заметно у старых животных, страдающих диабетом.
Ученые предполагают, что коронавирус непосредственно поражает нейроны мозга, потенциально отвечая на вопрос о том, почему некоторые люди страдают от целого ряда симптомов еще долго после преодоления первичного заболевания COVID-19.
Также ученые обнаружили, что иммунная система человека не реагирует на частицы коронавируса, когда они оказываются в нейронах мозга, потому что нейроны обеспечивают нормальное функционирование человеческого мозга.
Читайте такжеВрач назвал главные симптомы нового штамма Дельта-плюс
В связи с тем, что иммунитет не борется с коронавирусом в мозге, это усложняет лечение, подчеркнули исследователи.
Коронавирус в Украине
Напомним, по состоянию на утро субботы, 6 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 25 063 жителей страны. В том числе заболел 1 541 ребенок и 398 детей.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 5 057 человек; летальных случаев - 793; выздоровели 11 817 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Днепропетровской (2616), Одесской (2177), Харьковской (1535), Львовской (1465) областях и г. Киев (1426).
Читайте также:
- В Киеве произошла авария на водопроводе: какие районы сидят без воды
- Диетолог объяснила, что лучше всего есть на завтрак
- Украинцев удивили новым тарифом на газ: кто и когда сможет сэкономить