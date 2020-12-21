Ученые выяснили, какое природное средство подавляет коронавирус

Коронавирус боится кореня солодки / Reuters

Немецкие ученые пришли из университетской клиники в Эссене пришли к неожиданному выводу, что экстракт корня солодки подавляет коронавирус. Результаты исследования были опубликованы на портале bioRxiv.

Научная группа подготовила экстракт корня солодки в концентрации 8 мг/мл и добавила его, разведенный в различных дозах (0,002-4 мг/мл), в сто 50%-ных инфекционных доз коронавируса, а затем инкубировали его в течение часа при температуре 37 градусов.

Это же они повторили на специальных конфлюэнтных клетках Vero E6.

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Результаты показали, что водный экстракт корня солодки показал нейтрализующий эффект при концентрации 0,5-1 мг/мл − более низкой, чем в чае из этого растения. Таким образом, авторы исследования предположили, что напиток может быть эффективен при лечении от коронавируса.

Ранее противовирусные свойства глицирризиновой кислоты, содержащейся в корне солодки, доказали на примере простого герпеса и некоторых других вирусов.

Как подчеркивают ученые, действие корня солодки и глицирризина на коронавирус необходимо изучить подробнее, чтобы подтвердить их терапевтический эффект.

На данный момент известно, что это вещество безопасно и легко переносится.

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