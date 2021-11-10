Груша может снизить риск инсульта - исследование ученых / ua.depositphotos.com

По информации ученых, фрукты и овощи с белой мякотью могут снизить вероятность инсульта из-за их уникальных антиоксидантов. Ведь инсульт возникает, когда затрудняется приток крови к мозгу, сообщает Ехргеѕѕ.

По словам ученых, среди подобных овощей и фруктов эффективными являются груши. В частности, они способны нормализовать артериальное давление и холестерин благодаря натуральной клетчатке, известной как пектин. Как известно, это непереваренное пищевое волокно, образующее гелеобразующую массу, которая собирает со стенок кишечника токсичные вещества.

"Груши - хороший источник клетчатки и нескольких полезных растительных соединений включая катехин (антиоксиданты). Также он содержащийся в яблоках и какао, может помочь снизить кровяное давление, улучшить здоровье кровеносных сосудов и предотвратить образование тромбов", – говорится у исследователей Рочестерского университета (США).

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В 2011 году группа исследователей предположила, что груши могут защитить мозг от инсульта. Поэтому исследователи изучили медицинские карты более 20 тысяч человек в возрасте 40 лет, и тогда ни у кого не было сердечно-сосудистых заболеваний.

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За десять лет среди исследуемых произошло 233 инсульта. Отмечается, что те, кто регулярно ел груши, яблоки, овощи с белой мякотью, на 52% были менее склонны к инсульту.

Специалисты пришли к выводу, что риск инсульта снижается на 9 процентов с каждыми 25 граммами белых фруктов и овощей, потребляемых в день.

Ранее Главред писал о том, что инсульт может приключиться с человеком как в 30 лет, так и значительно раньше. Никаких волшебных анализов, которые могут на это указать, не существует, говорит известный врач-педиатр Евгений Комаровский.

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